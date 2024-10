Convocatoria: Fondos Sapiencia tiene 610 cupos para financiar pregrados en Medellín, así puede aplicar

Fondos Sapiencia abre una nueva convocatoria, la cual estará abierta hasta el próximo 25 de noviembre con recursos que llegan a 39.338 millones, parte de ellos priorizados por Presupuesto Participativo, que tiene como objetivo brindarle la oportunidad 610 personas para acceder a la educación superior en Medellín .

Las inscripciones irán hasta el 25 de noviembre, en donde el total de los beneficiarios, 250 iniciarán sus carreras universitarias con los 16.122 millones gestionados directamente por las comunidades a través de Presupuesto Participativo; mientras que los otros 360 estarán cubiertos por los 23.216 millones destinados por la línea de recursos ordinarios.

“Aquí estamos haciendo un gran esfuerzo en términos económicos, justamente con recursos públicos de la ciudad para garantizar el cubrimiento de las becas, de las matrículas, de la manutención de casi 40.000 jóvenes durante estos cuatro años, aparte de todos los cursos de ciclo corto que vienen”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga.

Los beneficiados que sean seleccionados en la convocatoria accederán a créditos condonables para financiar la matrícula o el sostenimiento, lo que tiene como objetivo la permanencia en la educación postsecundaria, en los niveles de técnica profesional, tecnología y pregrado en instituciones de educación superior que se encuentren en el Valle de Aburrá durante el primer semestre del año 2025.

“Nosotros creemos en la educación, creemos que es la mejor forma de eliminar la pobreza, y que no existe mejor política social que la generación de empleo y de oportunidades y, para que ello ocurra, tiene que haber educación de buen calidad. Eso es a lo que le estamos apostando”, agregó el mandatario local.

El proceso indica que cuando termine el proceso de inscripción, cada aspirante recibirá un puntaje de acuerdo con los criterios de selección establecidos en el decreto reglamentario y deberán aportar los documentos que certifiquen la información registrada en el formulario.

Fondos Sapiencia desde sus inicios ha transformado la vida de más de 61.000 estudiantes y sus familias, quienes han adelantado sus estudios de pregrado o posgrado en instituciones de educación superior públicas y privadas. La meta para el cuatrienio 2024-2027 es poder entregar 2600 becas y créditos nuevos, así como 108.000 beneficios de Matrícula Cero.

“Fue una gran sorpresa recibir la noticia de que fui preseleccionado de Presupuesto Participativo con Sapiencia, porque me di cuenta que estudiar sí es posible, tengas o no recursos, porque nos ayudan en todo ese proceso. Para mi familia fue muy grato, porque se dieron cuenta del alivio económico ya que no contábamos con todos los recursos disponibles”, dijo Moisés Gaviria, estudiante de Tecnología en Desarrollo de Software en la Institución Universitaria ITM y beneficiario del programa.