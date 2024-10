Falleció el reconocido ciclista antioqueño Marlon Pérez en confusos hechos.

En la madrugada de este viernes 4 octubre, falleció el reconocido ciclista antioqueño, Marlon Pérez, campeón de mundial de ciclismo, oriundo de Támesis, quien pasó gran parte de su vida en La Ceja y otros municipios del Oriente Antioqueño.

PUBLICIDAD

Según las primeras versiones, el pedalista fue herido con arma blanca a la altura del cuello en el barrio Villa de Azon, en El Carmen de Viboral.

Murió el ciclista Marlón Pérez en Antioquia

Luego del incidente, Marlon Pérez fue trasladado al hospital en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos, donde lamentablemente falleció.

Vea acá: Se conocieron detalles puntuales del ataque a Win Sports en estadio del Deportivo Cali

Las causas de la muerte del reconocido ciclista aún están por esclarecerse.

Premios que se ganó Marlon Pérez con el ciclismo en vida

Marlon Pérez Arango nació el 10 de enero de 1976 en Támesis. Desde muy pequeño, desarrolló un amor por la bicicleta. Debutó como ciclista profesional en el año 2000 con el equipo Selle Italia y, durante muchos años, fue el piloto guía de Javier Serna en la bicicleta tándem.

Marlon Pérez participó en dos Giros de Italia y en diversas carreras en España, Francia e Italia. También representó a Colombia en varios Juegos Olímpicos en las modalidades de Ruta y Pista.

PUBLICIDAD

En una ocasión, el ciclista antioqueño comentó: “Desde joven se me abrieron puertas por ser campeón de ciclismo, a los 19 años me sentí bien posicionado y por eso me mantuve”. Con el tiempo, tuvo la oportunidad de competir en Europa, ganar medallas y cumplir sus sueños. Siempre estuvo motivado por el deseo de superarse a sí mismo, disfrutando cada día sobre su bicicleta.

Su participación en el deporte paralímpico como piloto guía le permitió a Marlon convertirse nuevamente en un referente del ciclismo nacional y del continente. El pedalista fue campeón mundial de la prueba por puntos en el certamen que se realizó en Quito, Ecuador, en 1994.