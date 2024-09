“No son hinchas sino delincuentes”: secretario de Seguridad de Medellín anuncia sanciones

Luego del enfrentamiento que se registró entre los hinchas de Atlético Nacional y el Junior en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín , que habría dejado cerca de 20 personas heridas entre las que estaría un policía, cuando se jugaba la Fecha 11 de la Liga BetPlay 2-2024. El partido llegó hasta el minuto 55 y se registraron dos goles a favor del local, lo que habría desatado la ira de los hinchas al registrarse el robo de uno de los trapos o banderas por parte del visitante. Ante los hechos, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, anunció sanciones y medidas para los involucrados.

PUBLICIDAD

El funcionario publicó un mensaje a través de sus redes sociales en donde manifestó a su rechazo por los hechos y anunció medidas en contra de quienes indica “no son hinchas son delincuentes”.

Sanciones contra los hinchas involucrados en desmanes en el Atanasio Girardot

“Rechazo total frente a lo ocurrido esta noche en el estadio durante el partido entre Nacional y Junior. Al minuto 54 en el sector norte, una fuerte pelea entre las hinchadas hizo que el partido tuviera que suspenderse. La Policía intervino para el control de la situación. El estadio y sus alrededores están siendo evacuados de manera controlada por la policía. Al momento un policía y 20 hinchas heridos, algunos de los cuales debieron ser trasladados a centros médicos”, informó el secretario.

Además, fue enfático en que “el fútbol debe ser una fiesta en paz y la cultura del fútbol una apuesta colectiva. Pero si a alguien no le queda claro, entonces no cabe en esa fiesta: quienes haciéndose pasar por hinchas ocasionan estas situaciones y se comportan por fuera de la ley, no son hinchas sino delincuentes y deben ser tratados como tal. Irresponsables! Habrá sanciones y se tomarán las medidas que se tengan que tomar”.