“Aquí estoy y no le tengo miedo”: Daniel Quintero por “persecución” de Fico con helicóptero

Daniel Quintero Calle , exalcalde de Medellín , a través de sus redes sociales denunció que Fico o Federico Gutiérrez , actual mandatario de los medellinenses, está utilizando el helicóptero de la Policía Nacional para perseguirlo. Quintero aseguró que la aeronave sobrevoló su casa en ocho oportunidades, por lo que definió el hecho como una persecución por parte de la actual administración.

De acuerdo con la publicación que hizo Quintero a través de su cuenta de Instagram, le dijo a Gutiérrez que él se encuentra en Medellín, a pesar que tuvo que sacar a su familia de la ciudad.

Daniel Quintero denunció persecución con helicóptero de la Policía en Medellín

“Alcalde Federico Gutiérrez, aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín pero no logrará sacarme a mí así me tire 10 helicópteros encima”, escribió en la publicación que acompañó con un video en el que muestra la aeronave mientras hace un sobrevuelo por la zona.

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Por mi casa pasa todas las noches, también me buscan a mí jajaja”, “Lo que tú sientes se llama obsesión”, “Usted si se cree muy importante”, “Usted no vale ni un tiquete en el metro, le van enviar helicóptero”, “También cree que le van a gastar combustible por ir a ver qué está haciendo deje esos delirios” y “jajajaja, cómo comprueba que ese helicóptero lo está vigilando, no esta muy empeliculado, por mí barrio pasa mucho helicóptero, agradezca antes lo están cuidando”.

Por otro lado, está quienes consideran viable la denuncia y dicen que: “Toda nuestra solidaridad. Fico es un representante de la mafia”, “Son unos descarados, utilizan el poder para amedrentar, perseguir y aplastar”, “Mucha fuerza Daniel” y “Esto es indignante que utilicen los recursos públicos para perseguir e intimidar a la oposición”.