“Yo cumplo la palabra”: Federico Gutiérrez habla de lanzarse a la presidencia en el 2026

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló con la periodista María Isabel Rueda sobre su aspiración de llegar a la Casa de Nariño en el 2026. Fico fue enfático al asegurar que cumple su palabra, que decidió lanzarse a la Alcaldía de Medellín y que lo logró con el 74% de los votos, cuando cerca de 700.000 personas le confiaron volver al piso 12 del centro administrativo La Alpujarra para ponerle orden a la ciudad.

Fico habló de múltiples temas con Rueda y uno de ellos fue de lanzarse a la presidencia en el 2026, a una pregunta que respondió de manera contundente.

Federico Gutiérrez habló de sus aspiraciones presidenciales en el 2026

María Isabel Rueda le preguntó: “¿Estaría considerando lanzarse a la presidencia?”, a lo que Gutiérrez dijo que cumplirá con su gobierno hasta el último día, que sería el 31 de diciembre de 2027.

“Hice un compromiso con la gente en Medellín cuando me lancé como candidato a la alcaldía y por mí votó el 74 por ciento de los ciudadanos con casi 700.000 votos. Yo cumplo la palabra. Seré alcalde de Medellín hasta el último día para el que me eligieron, 31 de diciembre del 2027″, dijo en la primera parte de la respuesta.

Luego agregó lo que siente como mandatario de la segunda ciudad más importante del país y la situación que se vive.

“Como alcalde de Medellín sí me duele lo que pasa en el país y por lo tanto no dejaré de hablar de los temas nacionales. Este es un momento en el que no puede haber egos de por medio. La próxima candidatura presidencial requerirá mucha serenidad y deberá representar todos estos valores e intereses de quienes queremos sacar el país adelante”, indicó.

De esta manera, Federico Gutiérrez confirma que no será candidato a las próximas elecciones presidenciales en el 2026.