“Mis hijos no se quitaron la vida”: aparece nueva versión sobre muerte de familia hallada en su casa en Medellín

El caso que sacudió a la ciudad de Medellín el pasado miércoles sigue generando conmoción. César Augusto Hincapié Dávila, padre de los dos jóvenes que aparecieron muertos por envenenamiento junto con su madre en una vivienda del barrio La Isla, en el nororiente de la ciudad, ha desmentido la hipótesis que hasta ahora manejan las autoridades. María Camila y Juan Carlos Hincapié Vélez, de 21 y 17 años respectivamente, fueron hallados sin vida junto a su madre, Diana Lorena Vélez Raigosa, de 42 años, tras haber ingerido una sustancia tóxica. Un gato, la mascota de la familia, también fue encontrado muerto por envenenamiento.

Las primeras declaraciones de la Policía Metropolitana de Medellín, ofrecidas por el general Rosenberg Novoa, señalaron que se trataba de un suicidio colectivo. Sin embargo, César Augusto, quien trabaja como carpintero en Las Bahamas, ha pedido prudencia en las conclusiones, asegurando que sus hijos no se habrían quitado la vida, lo que cambiaría la versión de lo ocurrido. En un comunicado revelado por el diario El Colombiano, expresó: “Estoy seguro de que mis hijos no acabaron con su vida. Pido paciencia para esperar los resultados de las investigaciones de Medicina Legal”.

El doloroso caso ha despertado la atención mediática no solo por la tragedia familiar, sino por el contexto de salud mental que rodea la situación. Según declaraciones de las autoridades, Diana Lorena se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico debido a cuadros crónicos de depresión, lo que habría contribuido, al parecer, a los terribles acontecimientos. Esta información ha puesto en el centro del debate la importancia de la salud mental y la necesidad de estar atentos a las señales de alarma que pudieran presentarse en personas cercanas.

Detalles del caso y declaraciones del padre de la familia hallada muerta en su casa en Medellín

La tragedia ocurrió en la vivienda ubicada en la calle 115 con la carrera 46 del barrio La Isla. María Camila y Juan Carlos eran jóvenes brillantes y con un futuro prometedor. Ella, estudiante de Historia en la Universidad Nacional, y él, becado en la Universidad de Antioquia para estudiar Ingeniería de Sistemas. Según su padre, ambos tenían grandes sueños y un futuro lleno de metas. “Mis hijos no solo eran ejemplares académicamente, sino también como personas. Ellos eran jóvenes llenos de vida, sueños y un futuro brillante”, comentó César Augusto desde Las Bahamas, donde se encuentra radicado desde agosto de 2022.

El comunicado de César Augusto llegó luego de que el comandante de la Policía informara sobre un mensaje de texto enviado por Juan Carlos a su padre en la madrugada del día de los hechos. El texto decía: “Por favor, venga muy temprano, apenas se despierte. La llave queda en el borde de la ventana”. Sin embargo, la familia de Juan Carlos ha señalado que ese no era su estilo de escritura, lo que ha sembrado dudas sobre la veracidad de las circunstancias que rodearon su muerte.

Investigación en curso y nuevas pruebas sobre caso de familia hallada muerta en Medellín

Además del mensaje, las autoridades investigan dos cartas encontradas en la escena. Una de ellas, escrita por Diana Lorena, expresaba su deseo de donar su cuerpo a la ciencia médica en caso de fallecimiento, o de ser cremada si esa opción no fuera posible. La segunda carta, entregada a la novia de Juan Carlos, contenía un mensaje de despedida y una suma de dinero, con la petición de que la carta no fuera abierta hasta después de un tiempo. En el texto, Diana Lorena pedía perdón y explicaba que no podía abandonar a sus hijos tras su propio suicidio.

Este mensaje ha reforzado la versión inicial de las autoridades de que podría tratarse de un suicidio colectivo. Sin embargo, César Augusto insiste en que no se puede sacar conclusiones precipitadas hasta que los informes de Medicina Legal sean concluyentes.

El impacto en la comunidad

Los cuerpos de María Camila, Juan Carlos y Diana Lorena fueron sepultados esta semana en Pereira, ciudad de donde la familia había llegado hace más de una década para establecerse en Medellín. El barrio La Isla sigue conmocionado por los hechos, mientras que familiares y amigos de los fallecidos aún no logran comprender cómo ocurrió algo tan devastador. La familia Hincapié Vélez era reconocida por su unidad, y la muerte de sus miembros ha dejado un vacío inmenso en la comunidad.

A medida que avanzan las investigaciones, la incertidumbre sobre lo que realmente sucedió persiste, pero lo que es innegable es la necesidad de priorizar la salud mental y de aprender de estos dolorosos hechos. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias de esta tragedia, mientras el dolor de los seres queridos sigue latente.

En medio del luto, el mensaje de César Augusto Hincapié resuena fuerte: “Mis hijos eran jóvenes llenos de vida. Que esta tragedia sirva para recordar la importancia de la salud mental y el cuidado de quienes amamos”.

Síntomas de depresión a los que debe prestarle atención

Según el protocolo del Ministerio de Salud, estos son los casos de alerta para que usted sepa a qué le debe poner atención.

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, no olvides que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

buscar apoyo en otras personas. Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza, enojo y muchas emociones negativas y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar.

y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar. Hablar lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor.

para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor. Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda: los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza, líderes espirituales , las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad.

, las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad. Si sientes ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutaste, alteraciones en el sueño o del apetito, es necesario que consultes en el lugar que habitualmente te prestan servicios de salud.

Signos de alarma de conducta suicida:

Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año

Alteraciones emocionales graves

Desesperanza

Agitación o extrema violencia

Conducta poco comunicativa

Aislamiento social

Busque ayuda, no está solo

