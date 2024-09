“¡Fuera de la Alcaldía!”: Alcalde de La Pintada se niega a que funcionarios alimenten a dos perritos

A través de las redes sociales se viralizó un video en el que se le escucha al alcalde del municipio de La Pintada, Hernán Correa, en el departamento de Antioquia , oponerse a que dos perritos sean alimentados por una funcionaria en las instalaciones de la Alcaldía. La reacción del mandatario local ha generado un ola de rechazo por parte de los animalistas y ciudadanos del común.

En las imágenes que circulan en las redes sociales se observa una reunión de varios funcionarios en lo que sería un área al aire libre de la Alcaldía, en donde también se ve a los perritos durmiendo cómodamente.

Alcalde de la Pintada se niega a que sus funcionarios alimenten a dos perritos en la Alcaldía

En el video se observa a una funcionaria que está parada en medio de los dos perritos, mientras estos duermen, que le dice a Correa: “no están teniendo compasión de estos dos animales, ni de los gaticos. No hay compasión por ellos. Yo, como se lo dije al señor alcalde ayer, no me los puedo llevar porque tengo muchos animales en la casa. No puedo, pero seguiré alimentándolos”.

De inmediato el alcalde le respondió diciendo: “¡Fuera de acá de la Alcaldía! Acá adentro no lo voy a permitir. No se lo voy a permitir. Y si me toca tomar acciones, las tomo, pero no se lo voy a permitir”.

La funcionaria le respondió: “No vengamos a amenazarnos ahora”, a lo que agregó el primer mandatario del municipio, “no, no es amenazar, le estoy dejando las cosas claras”.

De inmediato la funcionaria continuó diciendo: “No me amenace porque quiera alimentar a estos dos animales”, a lo que el acalde respondió: “hágalo, pero aquí adentro de la Alcaldía no lo voy a permitir”.

Las reacciones no se han hecho espera y algunos usuarios de internet han dicho: “Después de lo que hizo éste mandatario, cualquier cuadrúpedo merece más respeto que ése animal que el Municipio de la Pintada Antioquia tiene por Alcalde. Lo siento pero al ver el video, ése tipo merece el repudio”, “No se preocupen que el karma animal es el peor de todos, la misma justicia divina se encargará de él” y “Uno conoce realmente a las personas dependiendo de cómo traten a los animales”.