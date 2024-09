Detalles de la muerte de toda una familia, incluida la mascota, en Medellín

Este miércoles se registró el hallazgo de toda una familia sin vida al interior de una vivienda ubicada en la Comuna 2 - Santa Cruz, de Medellín , en la calle 115 número 46-49 del barrio La Isla . Al interior fueron encontrados sin vida una mujer, sus dos hijos (un hombre y una mujer) y su mascota, un gato. Cartas, mensajes en las redes sociales y que los cuerpos sin vida no tendrían señales de violencia, hace que las autoridades presuman que se trató de un suicidio colectivo.

Esta noticia que estremece a la ciudad al país, eleva las alarmas por la salud mental de los colombianos, que ante un sufrimiento están tomando decisiones que atentan contra sus vidas.

Suicidio colectivo: La razón de la muerte de una familia completa en Medellín

“Esta es una noticia que estremece también al país. Se encuentran tres cuerpos sin vida, una madre y dos jóvenes, una mujer y un hombre, que serían sus hijos; al igual que un cuerpo sin vida de un gato, que se presume podría ser la mascota. Lo que se tiene hasta el momento es, primero lamentar cada muerte. No se presentan signos de violencia en ninguno de los tres cuerpos (...) presuntamente, hace parte de las investigaciones, podría ser un tema de un suicidio colectivo”, aseguró Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Además, aseguró la que “es triste, es duro, pero hasta que no tengamos todas las investigaciones, que no se surtan todos los procesos no podemos asegurarlo. Pero es importante reafirmar que no hay signos de violencia, hay evidencia física a través de cartas, mensajes a través de celulares, con los que podríamos inferir que se trate justamente de un suicidio colectivo”.

Gutiérrez aseguró que este caso abre un gran debate, “le diría a la ciudadanía es que tenemos graves problemas de salud mental, yo no sé qué puede llevar a una persona a tomar esta decisión, pero siempre que la gente sepa que está la línea a la que pueden llamar directamente, al 123, a donde hay asistencia social o a diferentes puntos de la ciudad, a través de los Escuchaderos, y que nada es más importante que la vida y que podemos acompañar a las personas en su proceso, que no hay razón para pensar o quitarse la vida”.

Síntomas de depresión a los que debe prestarle atención

Según el protocolo del Ministerio de Salud, estos son los casos de alerta para que usted sepa a qué le debe poner atención.

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, no olvides que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

buscar apoyo en otras personas. Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza, enojo y muchas emociones negativas y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar.

y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar. Hablar lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor.

para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor. Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda: los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza, líderes espirituales , las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad.

, las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad. Si sientes ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutaste, alteraciones en el sueño o del apetito, es necesario que consultes en el lugar que habitualmente te prestan servicios de salud.

Signos de alarma de conducta suicida:

Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año

Alteraciones emocionales graves

Desesperanza

Agitación o extrema violencia

Conducta poco comunicativa

Aislamiento social

Busque ayuda, no está solo

A nivel general y en todo el territorio nacional la línea 123 está disponible para la atención antisuicidio. De igual forma están a disposición líneas locales como: