Más de 700 artistas participarán del Altavoz Fest 2024

Del 18 al 20 de octubre se llevará a cabo el Altavoz Fest 2204, en el que participarán más de 700 artistas en tarima entre el Estadio Cincuentenario y el Parque Norte . En total serán 28 bandas locales que recibirán en esta etapa 140 millones de pesos, a través de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura, y compartirán escenario con más de 20 agrupaciones nacionales e internacionales invitadas.

“Altavoz está en el corazón de Medellín, lo demuestra el trabajo que cada año el programa realiza para promover la música de la ciudad, fomentar el talento y otorgar oportunidades de circulación para los artistas. Las 28 propuestas clasificadas son de nuestra ciudad, novedosas, de gran calidad musical y con puestas en escena enérgicas y creativas. Es el momento para celebrar nuestros sonidos y apoyar la expansión de la música hecha en Medellín”, dijo la directora de Altavoz, Carolina Rojas.

Cuenta regresiva para el Altavoz Fest 2024

La Alcaldía informó que las bandas de Medellín que clasificaron en la categoría electrónica y alternativa son: Folkombia, Illary, The Virginia Valley, Eco Medellín; el core estará representado por Líbranos del Mal, You are my Addiction, Released Minds, Control Hardcore; Bombas x Minuto, Detective Wadd, Pato el Pez, SAV, harán parte de la muestra de punk. Además, se presentarán Ferales, Howen, Voodoo y Prófugos en la categoría rock; 2 Tone Brothers, Los Primatez, Llama Naciente y El Sonido del Barrio en Ska y Reggae; KYL – YAO, Inner Groove, HDC y La Ciudad Maldita en Rap; y Epiphany, Absolution Denied, Antártica y Snowblind en metal.

Además, que la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura otorgó a todas las bandas participantes en las diferentes etapas de Altavoz 2024 más de 336 millones de pesos.

El lanzamiento oficial de Altavoz Fest 2024 será el 19 de septiembre, cuando se anunciará el cartel del festival y otras novedades para la edición número 21.