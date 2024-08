“Cuando se ha sido independiente en la vida hay que planear la vejez”: Residente en Calucé Senior Living

Hercilia Gallego o Tita, como es mejor conocida, es una mujer de más de 80 años, que con su esposo, cuando aún vivía, decidieron juntos qué era lo que deseaban hacer cuando les llegaran los años dorados y así lo hicieron. Cuando ya sus hijos crecieron y cada uno tomó su rumbo escogieron el lugar en el que querían vivir, en donde conocieran nuevas personas y les brindaran todas las comodidades.

“Desde toda la vida mi esposo y yo decíamos que cuando no tuviéramos quién nos cuidara nos defenderíamos los dos y que íbamos a conseguir un lugar donde vivir tranquilos sin ser una carga para nadie. No fue una sorpresa porque nuestros hijos estaban preparados, sabían que eso iba a llegar”, contó Tita.

Poco después el esposo de Tita murió y al quedar viuda compartió un tiempo con su hija; pero, ella se mantenía en su deseo de estar en un lugar en el que pudiera mantener su independencia.

Cuanta que fue una doctora la que le habló hacía 15 años de la existencia de lugares diseñados para adultos mayores y personas frágiles, en donde pueden vivir tranquilos sin sentirse que son una carga para sus familiares.

“Un día salí de la cita un poco antes y pude ir a ver un lugar, así que cuando volví a la casa de mi hija le dije: ‘ya vi en dónde voy a vivir’. Fue decisión mía. Pasé por un Senior Club, pero yo tengo mis limitaciones y era como si viviera en un apartamento sola. Así que conocí Calucé Seniors Club y es fenomenal”, dijo Tita.

Viviendas Senior Living en Medellín

Calucé Senior Living es un nuevo espacio en Medellín, a pocos metros del centro comercial El Tesoro, que fue diseñado como una vivienda especializada en la atención y acompañamiento de personas mayores o con algún tipo de fragilidad.

“Estas viviendas, conocidas como Senior Living, están diseñadas para proporcionar un entorno seguro y confortable, que no solo aborde las necesidades físicas de los adultos mayores, como la movilidad reducida y la accesibilidad, sino que también ofrezcan un soporte emocional integral. El objetivo es crear espacios donde se sientan cuidados y respetados manteniendo una calidad de vida óptima en esta etapa de sus vidas”, dijo Juan Rojas, fundador y gerente de Calucé Senior Living.

La oferta de ese estilo de vivienda, está soportada por 50 años de trayectoria en Chía y Bogotá, en donde se ha posicionado como una alternativa para los adultos mayores que buscan un espacio para vivir.

El nuevo edificio exclusivo en Medellín está diseñado para hospedar a personas de cualquier edad y con diversas necesidades de cuidado, por lo que no se limita exclusivamente a los adultos mayores. Aunque sí es claro que el promedio de sus residentes están en edades los entre 70 y 80 años.

Cuando se le pregunta a Tita cómo le ha parecido vivir en Calucé los últimos seis meses responde diciendo que: “Es fenomenal. Aquí puedo compartir, estar con las personas, la ubicación es cerca a todo y los hijos pueden venir en cualquier momento”.

Tita explicó que: “Cuando uno toda la vida ha sido independiente y sabe la relación que tiene con todos los hijos, es mejor estar en un lugar en donde no tenga que estar pendiente de nada y estar tranquilo. Además, aquí la pasamos delicioso, en todas partes a las que llego me conocen como el casino gallego, porque me gusta jugar cartas, rumi, parqués”.

El edifico cuenta con varias alternativas entre las que está como hogar permanente en el que pueden llevar todo su mobiliario, estancias temporales con habitaciones amobladas para quienes deseen probar el concepto de vida de Calucé sin comprometerse a una mudanza definitiva. Además, cuenta opciones para posoperatorios, recuperación poshospitalaria o tratamientos médicos y cuenta con planes para pacientes nacionales o internacionales que necesiten un lugar asistido.

Antes de despedirse, Tita fue enfática al decir que hoy los jóvenes deben pensar, proyectar y ahorrar para tener la vida que desean en sus años dorados.

