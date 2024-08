“Si me pasa algo a mí o a mi familia es responsabilidad del Gobierno Petro”: Federico Gutiérrez

“Si me pasa algo a mí o a mi familia es responsabilidad del Gobierno Petro y del presidente”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez , a través de un video publicado en sus redes sociales, luego de conocer la decisión final de la Unidad Nacional de Protección de desmontarle el esquema de protección.

El mandatario publicó un video a través de sus redes sociales en el que señaló que si le llega a pasar algo a él o a su familia es responsabilidad del Gobierno de Gustavo Petro.

Desmontan el esquema de seguridad de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín

El video fue acompañado por un mensaje que dice: “No nos van a callar. Hemos sido notificados por parte de la UNP (entidad del Gobierno Nacional), que nos desmontan en aproximadamente un 50% el esquema de seguridad. Duele ver como al mismo tiempo refuerzan la seguridad de los peores criminales con los dineros del Estado y les dan vía libre para delinquir. Colombia está al revés. Seguiré construyendo país 🇨🇴 desde Medellín y seguiré defendiendo la Democracia”.

Gutiérrez dice en el video que: “yo sí quiero dejar constancia que si le pasa algo a nuestra familia y a mí, es responsabilidad del Gobierno Petro y del presidente Petro en propiedad y yo no me voy a quedar callado. Nos llega la resolución de la UNP donde nos desmonta la seguridad a través de la UNP, en más de un 50%. Yo voy a seguir hablando, no nos van a callar”.

Luego siguió diciendo: “¿Qué más podemos hacer si la UNP es una entidad del gobierno? Entonces, listo, háganle, no se preocupen. Yo veo cómo me cuido y cuido a mi familia. Pero yo sí les digo una cosa: Mientras a los líderes de la oposición en Colombia nos tratan de amenazar desmontando esquemas de seguridad, eso sí, a los peores criminales les refuerzan los esquemas de seguridad y les dan licencia para delinquir. El país al revés, el mundo al revés. Así es como estamos hoy en Colombia y yo lo dejo claro, nosotros no nos vamos a quedar callados con lo que está pasando”.