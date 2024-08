“Quintero hablando de nepotismo”: Llueven críticas a Daniel Quintero por el rifirrafe con Fico

A través de las redes sociales, Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, quien renunció a su cargo tres meses antes de terminar su periodo para apoyar la candidatura a la Alcaldía del primo de su esposa, Juan Carlos Upegui ; está protagonizando un rifirrafe con el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, por el nombramiento de Jorge Carrillo, exgerente de EPM y muy cercano al quinterismo, como el nuevo presidente de ISA, la empresa de interconexión eléctrica de Medellín.

PUBLICIDAD

Quintero ha utilizado su cuenta de X antes Twitter para hacer señalamientos de nepotismo en contra de Fico, al asegurar que sus intereses en ISA están enmarcados porque su hermana es una de las directoras de la compañía.

Críticas a Daniel Quintero por señalar de nepotismo a Federico Gutiérrez

“Entonces alias Fico dice que su hermana no trabaja en ISA, sino en InterNexa, pero resulta que InterNexa es una empresa ISA. Pícaro y nepotista”, publicó Quintero, luego que Fico le respondiera al presidente Gustavo Petro sobre los cuestionamientos sobre su hermana.

“Mi hermana no trabaja en ISA, trabaja en una de sus filiales hace muchos años y no, no existe ningún tipo de conflicto de interés. Créame, que de existir, sería el primero en declararlo. No somos nosotros quienes hemos actuado al margen de la Ley a lo largo de nuestras vidas. Celebro que le dé importancia a este tema. Qué bueno sería que sus nombramientos sí se basaran en criterios de ética y capacidad, porque sus delegados en la junta nombraron como presidente de ISA a un cuestionado funcionario”, dijo Gutiérrez.

Los usuarios de internet reaccionaron de inmediato diciendo: “Alias pinturita nos puede explicar quién es Laura Upegui a quien usted metió en la junta directiva de Telemedellin?”, “Nepotista dice este sinvergüenza que empleó a toda su banda criminal compuesta por amigos y familia. Y no, no es nepotismo. La Sra trabaja allí antes de que @FicoGutierrez fuera alcalde. Y no hay conflicto de interés porque desde una filial, la Sra no tiene cómo influir”, “Uno observa los trinos de este personaje, y me pregunto? Cómo pudo ser alcalde de Medellín una persona de este tipo? Que falta de respeto, madurez y altura para el cargo. Parece escribiendo un niño rabioso de bachillerato!!”, “Jajajajaj Quintero hablando de nepotismo. Que puto descaro”, “Habla el que puso a trabajar al hermano, a los primos de la esposa, el rey del nepotismo, que además los usó para alcanzar unos buenos “ahorros”.

¿Qué es el nepotismo?

El nepotismo es la práctica de favorecer a familiares o amigos cercanos, especialmente en el ámbito laboral o político, al otorgarles puestos de trabajo, contratos o beneficios sin tener en cuenta sus méritos o habilidades. Esta práctica puede llevar a decisiones injustas y a la percepción de falta de equidad y meritocracia en las organizaciones o instituciones donde ocurre.