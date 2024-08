Mari Leivis Sánchez fue condecorada por el gobernador de Antioquia y recibirá su casa propia

La antioqueña Mari Leivis Sánchez, ganadora de la medalla de plata en la categoría 71 kg. de levantamiento de pesas en los Juegos Olímpicos París 2024, fue condecorada por el gobernador Andrés Julián Rendón con el Escudo de Antioquia categoría Oro. Con este homenaje el gobierno departamental resaltó la disciplina, perseverancia, deseo de superación, responsabilidad, buen comportamiento y espíritu deportivo de la pesista antioqueña nacida en Turbo.

Al hacerle entrega del Escudo de Antioquia, el mandatario departamental destacó” la calidad de los deportistas de alto rendimiento por su disciplina, compromiso y tenacidad al conquistar triunfos de esta categoría”.

Mari Leivis Sánchez recibirá una vivienda por parte de la Gobernación de Antioquia

La Gobernación de Antioquia le dará como premio a Mari Leivis Sánchez una vivienda a través de VIVA, Andrés Julián Rendón dijo sobre el tema que: “con nuestros deportistas se debe hacer una diferencia y hacer posible que quienes ganen medallas de esta categoría puedan cumplir el sueño de tener casa propia. Es el premio a su esfuerzo, dedicación y lucha, y como administrador de los recursos de mis paisanos le digo a Mari Leivis que los recursos de los antioqueños quedan muy bien invertidos en premiar su esfuerzo y su valor”.

Por su parte, Mari Leivis le envió un mensaje a los deportistas colombianos para que no se rindan ante sus sus sueños: “Agradezco a todos los colombianos que me apoyaron en esa competencia, que lloraron conmigo porque fue algo que nadie se esperaba, pero Dios me dio esta bendición, esta victoria para traerla a ustedes”.

Además, el gerente de Indeportes, Luis Fernando Begué, hizo alusión a que “Mari Leivis es hija de la escuelita de Pesas de la Liga de Pesas de Antioquia” y anunció que desde Indeportes se seguirá apoyando esta escuela y la idea es ir creciendo para continuar con estos buenos resultados.