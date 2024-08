Video: impresionante accidente de camión deja dos personas muertas en un municipio cercano a Medellín

Un impresionante accidente de tránsito ocurrió en Copacabana, un municipio cercano a la ciudad de Medellín, cuando un camión que transportaba ron, se quedó sin frenos debido a una falla mecánica y colisionó contra un separador de la autopista Norte, a su paso lamentablemente se llevó por delante a un motociclista y una camioneta. De acuerdo al reporte dado por las autoridades, el siniestro dejó dos personas muertas, el conductor del camión y el hombre que se movilizaba en la moto.

En redes sociales, ya circula el video en el que señalan que el hecho ocurrió cerca de la empresa Haceb, allí se observa el impactante choque y los daños generados en la infraestructura. De acuerdo a la unidad de Bomberos, el accidente ocurrió sobre las 9 de la mañana de este martes 13 de agosto. Al lugar hicieron presencia tanto la Policía Metropolitana de Medellín, como la Secretaría de Movilidad.

Las fuertes imágenes detallan que el vehículo en el momento en que choca contra la estructura vial, queda completamente destruido, además, se observan botellas de ron en el lugar que describirían que el camión cargaba este licor.

Las autoridades investigaron si el camión salió de una bodega perteneciente a la licorera de Caldas, no obstante pudieron establecer que no fue así ya que esta compañía no tienen almacenes en el lugar donde ocurrieron los hechos.

Dos personas fueron capturadas

Paralelo mientras se investigaba el accidente, la policía capturó a dos personas ya que presuntamente estaban robando el licor que se cayó en la vía, fue por esto que las autoridades decidieron cerrar la autopista para evitar los hurtos y poder inspeccionar mejor.

“En una acción inmediata por parte de la Policía de Medellín, capturamos a dos personas que pretendían saquear la mercancía que transportaba el camión involucrado en el accidente. Los dos sujetos pretendían hurtar cajas de botellas de licor”, señaló la Alcaldía de Copacabana.