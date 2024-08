Tragedia en La Piedra del Peñol: Proponen nuevas opciones para subir a la cima

Este sábado, 10 de agosto, se registró una tragedia en La Piedra del Peñol, uno de los lugares turísticos más conocidos en el oriente antioqueño, que es un monolito de 220 metros de altura y que está ubicado en el municipio de Guatapé . Los turistas deben subir unas estrechas escaleras que comparten el ascenso y el descenso para llegar a la cima, en total son 715 escalones, para poder llegar a observar una de las vistas panorámicas del embalse más hermosas y tomarse fotografía. Una turista perdió la vida por un infarto cuando le faltaba poco para lograrlo.

Ante el hecho, se han registrado varias reacciones y el común de los comentarios que se identifican en las redes sociales están relacionados con la importancia de que el atractivo turístico cuente con diferentes opciones para llegar a la cima.

Proponen nuevas opciones para subir a la cima de La Piedra del Peñol

A través de las redes sociales, donde circulan las imágenes del momento en el que la mujer es rescatada por el personal de socorro, muchos usuarios han comentado que se requiere de diferentes opciones para poder llegar a la cima de un modo distinto que no sea subiendo los más de 700 escalones.

Algunos reconocen el gran esfuerzo que representa subir a la piedra, que se ha convertido en visita obligada cuando se llena a Medellín o a los pueblos cercanos.

“Es que subirla es teso, yo lo hice dos veces mucho más joven, en este momento no lo haría.... La verdá!”, “Yo por eso no la quiero subir a pie”, “Subir esa vaina es hacer 25 min de ejercicio de alta intensidad. Si no haces ejercicio regularmente o tienes antecedentes cardiovasculares, debes subir con precaución y parar muuuuchaaaas veces a descansar. Es mi recomendación” y “Esa vuelta es refuerte, uno queda seco subiendo esa vaina pobre doña.

Ante el hecho varios reconocen la necesidad de alternativas para subir: ”Tanta plata que le entra diario y ni un proyecto que un teleférico, para las personas adultas o discapacitados” y “Siempre he dicho que esto necesita escaleras eléctricas o algo así para personas con discapacidad, todos tienen derecho a tener una vista de desde ahí”.