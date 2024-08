Maluma abrió restaurante en Medellín donde sirven morcilla: ¿Cuánto cuesta un plato fuerte en ‘Casa Eterna’?

El reconocido cantante colombiano Maluma ha expandido su influencia más allá de la música con la inauguración de su restaurante ‘Casa Eterna de Juancho con Amor’ en Medellín. El evento de apertura, realizado el viernes pasado, contó con la presencia de figuras notables como el cantante Marc Anthony y los futbolistas David Ospina y Daniel Muñoz. También estuvo presente el artista urbano Kapo, quien se unió a Maluma en el escenario para interpretar su éxito ‘Ohnana’, en una velada que celebró este nuevo emprendimiento del intérprete de éxitos como ‘Sobrio’ y ‘Felices los cuatro’.

El restaurante, situado en el Alto de Las Palmas, cerca de los municipios de Envigado y Rionegro, es fruto de una colaboración entre la empresa de Maluma, Royalty World Inc., Berlín Studio y otros socios nacionales e internacionales que prefirieron mantenerse en el anonimato durante la inauguración. ‘Casa Eterna’ busca ofrecer una experiencia culinaria que rinda homenaje a las raíces culturales de Colombia, con una cocina inspirada en recetas tradicionales y sabores contemporáneos.

En sus declaraciones durante el evento, Maluma expresó su entusiasmo por este proyecto largamente soñado y mantenido en secreto durante tres años. “Estoy feliz de tener mi restaurante. Es un sueño hecho realidad. Hace tres años que vengo construyendo esto y por fin puedo mostrárselo al público. Algo que teníamos muy callado, muy secreto, y que yo creo que por eso me llama tanto la atención, que después de tres años que nadie dijo absolutamente nada, abrimos. Es una gran sorpresa”, comentó el artista.

La oferta gastronómica de ‘Casa Eterna’ ha sido cuidadosamente diseñada por la chef María Antonia Vélez. El menú incluye una variedad de platos que evocan la tradición culinaria colombiana, como ravioles de chorizo, pesca blanca del Pacífico (artesanal y autosostenible), buñuelos rellenos con ingredientes típicos, lechona de la casa, morcilla y una paella criolla. Maluma, quien confesó ser amante de la morcilla, destacó que este plato es uno de sus favoritos y forma parte de la propuesta del restaurante. “Yo le decía a todo el mundo que tenía que tener mi esencia sin ser tan literal”, explicó, refiriéndose a los detalles especiales del lugar, que incluyen sombreros típicos de Antioquia y otros elementos que reflejan su identidad.

El restaurante también ha sido concebido como un espacio multifacético. Aunque está diseñado para ser un lugar familiar durante el día, Maluma ha pensado en convertirlo en un punto de encuentro nocturno con “una banda extraordinaria, un equipo de sonido y luces de primer nivel”. Con una extensión de 1.000 metros cuadrados, ‘Casa Eterna’ pretende “resignificar” la diversidad, tradición y origen de las regiones colombianas, homenajeando la arquitectura tradicional antioqueña y elementos naturales del país. Por ejemplo, las escalinatas peatonales están inspiradas en el majestuoso Caño Cristales de los llanos colombianos, mientras que el bar busca capturar la esencia de los atardeceres de la Costa Caribe.

Maluma también subrayó la inclusividad del proyecto, desmintiendo cualquier noción de elitismo. “Esto para nada es un lugar elitista, creo que es todo lo contrario, es un lugar muy inclusivo, que también para mí era como un sueño”, puntualizó el cantante. Además, expresó su compromiso con el progreso de su ciudad natal, Medellín, y con el apoyo a la economía local. “Yo no vivo en Medellín, realmente. Yo quisiera vivir acá, pero cada vez que vengo trato de sentirme como en casa. No puedo dejar a un lado lo que es el progreso de mi ciudad. No puedo pensar en invertir solo en el exterior; también quiero volver a Colombia, volver a Medellín y apoyar obviamente la economía”, dijo Maluma, manifestando así su deseo de contribuir al desarrollo local a través de su nueva empresa.

‘Casa Eterna de Juancho con Amor’ no es solo un restaurante; es una declaración de amor por la identidad cultural colombiana y una celebración de sus ricas tradiciones gastronómicas y arquitectónicas. Con su apertura, Maluma no solo expande su carrera a nuevas áreas, sino que también fortalece su conexión con sus raíces y su comunidad.

En cuánto al costo de los platos, por ejemplo: las Arepitas de morcilla y arepitas fritas con guacamole, morcilla tostada y chutney de peras tienen un valor de $ 28,000. Un Rib Eye Corte de 350 gr con gran marmoleo que proviene de la parte superior de las costillas tiene un costo de $ 210,000, que es uno de los platos más costosos, así como Pulpo a la parrilla Tentáculos de pulpo a la parrilla acompañado con puré veteado, crocante de batata, mézclum, alioli de ajo negro y salsa tatemada que tiene costo de $122.000.

Pero hay platos para todos los presupuestos como un Sudado de pollo. Contramuslo deshuesado cocido con yuca y papa, acompañado con arroz blanco y ensalada de aguacate en $ 34,000.