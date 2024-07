“Pa lo que trabajan”: la fuerte indirecta de Daniel Quintero a Fico Gutiérrez por no decretar día cívico

Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de decretar día cívico para este lunes 15 de julio, debido a la celebración del partido entre la Selección Colombia vs Argentina, en el marco de la final de la Copa América, varias ciudades capitales han seguido la misma instrucción y no trabajarán durante este día; sin embargo, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia decidieron no acatar la medida del Gobierno Nacional, por lo que sus labores operarán de manera normal.

Esto ha causado una gran cantidad de reacciones tanto de la opinión pública, como de sectores políticos, quienes critican y aseguran que el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Julián Andrés Rendón, tomaron la decisión “para llevarle la contraria al presidente Gustavo Petro”.

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue uno de los que no se quedó con nada y les lanzó fuertes palabras.

“Pa’ lo que trabajan”, escribió Quintero en su cuenta de “X”, ante Twitter, donde añadió:

“Propongo que el lunes mientras celebramos el triunfo de nuestra selección Colombia le mandemos al Alcalde, para que aproveche el día, fotos de los huecos y basuras que inundan la ciudad y que lleva 7 meses sin recoger”.

Por ahora, las ciudades de Medellín y Cartagena serán las únicas que no se sumarán al día cívico, el mismo presidente Gustavo Petro señaló en sus redes sociales:

“¿Extraño no? Que el pueblo antioqueño haga del lunes el día cívico. La alegria no se reprime”.

En rueda de prensa, el mandatario ya había señalado:

“La Selección Colombia es unidad del pueblo colombiano. Así que, el día lunes, día de la victoria, se festejará con un día cívico, para que pensemos como el día de la unidad del pueblo colombiano. Invitó a que las instituciones públicas y privadas permitan que ese día la gente se quede en su casa, reflexione, pueda estar alegre, pueda festejar con su novia, sus amigos, sus amigas, con sus compañeros y podamos pensar en que sí es posible la unidad del pueblo colombiano”.