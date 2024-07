La pelea de Petro por el Día Cívico con la Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia.

Después de que el presidente Gustavo Petro decretara Día Cívico el lunes 15 de julio para celebrar la final de la Copa América 2024, en la cual la Selección Colombia buscará su segundo título continental, la Gobernación de Antioquia, liderada por el gobernador Andrés Julián Rendón, ha decidido no adoptar esta medida en el departamento.

“Antioqueños: el domingo apoyemos y celebremos con la Selección. El lunes, como servidores públicos, en la Gobernación del Departamento trabajaremos duro por Antioquia y Colombia”, expresó el gobernador Rendón.

Este anuncio se produce tras la declaración del presidente Petro, quien explicó que el día cívico es un símbolo de unidad nacional y no de polarización. “La Selección Colombia es unidad del pueblo colombiano. Así que, el día lunes, día de la victoria, se festejará con un día cívico, para que pensemos como el día de la unidad del pueblo colombiano”, declaró el mandatario.

Como resultado de la decisión de la Gobernación de Antioquia, cerca de 3.000 funcionarios trabajarán en horario normal el lunes 15 de julio, desestimando la medida propuesta por el presidente. También la Alcaldía de Medellín no acogió la medida. El presidente reaccionó en redes tras saber estas decisiones. “¿Extraño no? Que el pueblo antioqueño haga del lunes el día cívico. La alegría no se reprime”.

Asimismo, la Rama Judicial ha comunicado que tampoco participará en el día cívico. “La Rama Judicial informa que el próximo lunes 15 de julio todos los despachos y dependencias prestarán el servicio de forma normal y en sus horarios habituales. Igualmente, le desea lo mejor a la Selección Colombia de fútbol en la gran final de la Copa América 2024 ante Argentina”, se lee en su comunicado oficial.

A pesar del llamado del presidente Petro a que las empresas públicas y privadas se unan a esta invitación para que las personas puedan quedarse en casa, celebrar con sus compañeros y reflexionar sobre una mayor cohesión nacional, algunas entidades públicas como la Gobernación de Antioquia y la Rama Judicial han optado por continuar sus labores normales ese día.