Más Que Tres Letras, la fundación que le da vida a las personas con VIH

Alma Álvarez Madrid es diseñadora, creativa y tallerista de la Fundación Más Que Tres Letras, creada por Camilo Restrepo y Miguel López para dignificar la vida de las personas que son diagnosticadas con el virus del VIH, luego de enterarse que son positivos y encontrarse con un mundo desinformado e insensible, que crea estigmas sobre esta población.

Justamente Alma vivió en carne propia el trato de una sociedad desinformada cuando hace dos años le diagnosticaron que era VIH Positiva y por su nueva condición no le permitían ni acceder a una oportunidad laboral y fue en la fundación en donde le abrieron las puertas, ya que todos sus directivos son positivos.

“No porque sea obligatorio como tal, pero sí nos parece muy importante que el equipo tenga el diagnóstico, porque como vamos a asesorar a personas con VIH podemos hablarlo desde el lugar de tenerlo, desde un punto donde conozco del tema y lo vivo. Nosotros mismos vivimos que no nos dan un medicamento, el que a veces se retrasa, el que la EPS no nos hace un examen, el que el medicamento me cayó pesado, el que la familia me rechazó. Las EPS educan mucho y tienen su información clara desde un punto médico y clínico, pero el doctor no sabe qué es tener VIH”, explicó Alma.

Alma se encontró con su nueva realidad luego de hacerse un examen médico al presentar un fuerte sangrado de manera prolongada, aunque es casada, tiene una relación abierta y sabía de los riesgos a los que se enfrentaba.

“Para mí fue muy duro porque nací y crecí en una familia cristiana. Mis papás a pesar de todo me aman mucho y me apoyan, pero igual hay mucha desinformación, hay mucho miedo, porque el VIH es sinónimo de muerte para muchos, porque el VIH es sinónimo de Sida cuando son dos cosas totalmente diferentes”, dijo.

Además, reconoció que ella tenía conocimiento de cómo era vivir con VIH porque tenía amigos que ya estaban diagnosticados, por lo que sabía que su vida seguiría normal; sin embargo, tuvo un fuerte impacto emocional al encontrarse con su realidad.

“A mí lo que más duro me dio fue el tema emocional, o sea, el rechazo, que las personas creyeran que los iba a infectar solo con mirarlos, con tocarlos. Además, justo por esa época estaba en mi proceso de transición de género, entonces también era como otro agravante; pero lo bonito fue que Más que Tres Letras me abrazó”, comentó.

Cuenta que en la convocatoria para el puesto de diseñadora para la fundación decía que le darían preferencias a las mujeres y a mujeres trans que fueran positivas. “Yo era positiva y mujer trans, entonces fue muy bonito porque me sentí muy acogida después de haber buscado dos años trabajo y no encontrar. Fueron dos años mendigando en toda la ciudad, literalmente, por un trabajo y por ser trans no abren las puertas tan fácilmente”, reveló.

Mitos sobre el diagnóstico de VIH

A través de la fundación ofrecen varios servicios como “el consultorio, en donde el costo de la cita es casi que simbólico. Tenemos nutricionistas, psicólogo, médico general, infectólogo y todos lo que hacen es ayudar a mejorar la cita que te da la EPS, que a veces es tan vacía, para darla un poco más personalizada. Aparte de eso, tenemos acompañamiento PAR, que es un espacio donde solicitas acompañamiento de una persona no profesional en el área médica, pero sí que vive con el diagnóstico para que te escuche y con el que puedes construir una amistad de positivos”.

En el proceso se encuentran con los principales mitos que son falsos y que la mayoría de las personas creen que es real. “El principal es que VIH es muerte, porque se le asocia desde siempre con SIDA y la gente habla de VIH SIDA, lo dice junto, como si fueran la misma enfermedad o el mismo virus, pero realmente hay que entender que el VIH es el Virus de Inmunodeficiencia Humana y cualquiera lo puede adquirir o tener en el cuerpo. Nosotros lo explicamos con una metáfora y que es como que el cuerpo es un castillo y tiene unos guerreros que se llaman CD4 y el virus son agentes malignos que llegan a matar a esos guerreros. Entonces, con el ataque nuestros CD4 empiezan a bajar y en menos de 200 se llega a un nivel crítico, que es el estadio SIDA”, explicó.

Agregó que ese estadio SIDA no es que la persona se muera, ya que hay personas que logran recuperarse a través de los medicamentos y siguiendo sus tratamientos, que dependen de las condiciones médicas de cada cuerpo. “Esos tratamientos lo que hacen es encapsular el virus, contenerlo, como encerrarlo en un calabozo dentro de ese castillo, para que no salga más y empieza a reducir el tamaño del virus en el cuerpo y se vuelve indetectable e intransmisible, por lo que ya no infectamos a nadie”, agregó.

Otro mito es que se cree que solo les da a las personas de la comunicad LGBTIQ+, “esto es un mito muy grande, porque según la Cuenta de Alto Costo, CAC, en este momento en Colombia hay una gran cantidad de mujeres cisgénero heterosexuales infectadas y puede ser un número alto porque les falta información, creen que no necesitan hacerse una prueba; entonces, se infectan, no lo saben y el virus coge fuerza, por eso un diagnóstico temprano, salva vidas”, puntualizó la tallerista.

En Colombia la tendencia del número de personas que viven con el VIH continúa en aumento, llegando a 166.496 casos reportados en el periodo 2023, según al CAC.

En Medellín, según la Secretaría de Salud, durante los últimos años los hombres son los que más contagios reportan en edades entre los 22 y los 29 años, para el 2020 fueron 336, en el 2021 de 460, en el 2022 de 420, en el 2023 de 365 y en lo que va del 2024 van 164 y llama la atención que el rango de edad bajó a hombres entre los 20 a 24 años.

