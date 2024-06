“El agua me la botó”: conmovedor relato del hijo de doña Margarita, abuelita que se llevó avalancha en Venecia, Antioquia

Este miércoles 26 de junio se presentó una avalancha que dejo a personas desaparecidas y cientos de daños materiales en el municipio de Venecia, Antioquia, siendo el barrio Obrero uno de los más afectados, de acuerdo con un reporte de las autoridades.

También informaron que hay varias veredas incomunicadas con la zona urbana, personas heridas y las calles quedaron inundadas, con paso restringido por el agua, barro y las rocas que dejó la avalancha.

Dos personas desaparecieron en avalancha en Antioquia

Los organismos de socorro continúan buscando a las dos personas que desaparecieron en el barrio Obrero, una de ellas es doña Margarita, una señora adulta de 80 años y don Ovidio, de 75 años de edad.

Los familiares hablaron con Noticias Caracol e indicaron que tienen esperanzas de encontrar con vida o los cuerpos de sus familiares. “En ese momento me encontraba durmiendo con ella… Escuché el estruendo en la parte de atrás. Cuando abrimos, ya la casa estaba inundada. Yo me tiré a abrir la puerta y no fui capaz porque se nos atrancó. Después volví por ella y el agua me botó”, indicó Carlos Giraldo, hijo de doña Margarita.

Los Bomberos se encuentran buscando los cuerpos desde tempranas horas de este jueves 26 de junio y hasta en municipios cercanos, pero no han dado con los cuerpos. “Iniciamos labores de búsqueda de dos personas que aún se encuentran desaparecidas, dos adultos mayores, femenino y masculino. Tenemos unidades de búsqueda muy especializadas”, indicó el coordinador operativo de la Defensa Civil, Juan Carlos Posada.

La alcaldía de Venecia habilitó cuentas de ahorro para una donatón para recoger recursos y poder ayudar a las personas que se encuentran damnificadas luego de la avalancha que se llevó todo a su paso. “Para que todas aquellas personas e instituciones que quieran vincularse con nosotros, lo hagan. Están publicadas en la página oficial de la Alcaldía Municipal de Venecia”, indicó Ferney Fernández, alcalde de Venecia.