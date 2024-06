Daniel Quintero Calle celebró admisión de demanda de Hidroituango como si fuera un fallo

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, celebró a través de sus redes sociales que el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda contra los constructores de Hidroituango por 10 millones de dólares, 2500 millones de pesos. Sin embargo, sus seguidores reaccionaron a sus mensajes, ya que parece que exmandatario celebra como si ya existiera un fallo, cuando lo que sucedió es que fue recibida para estudio por parte de un magistrado.

En su cuenta de X antes Twitter, el exalcalde publicó varios mensajes en los que se refiere a que el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una demanda en contra de los constructores del proyecto hidroeléctrico Ituango.

Le explican a Daniel Quintero que admitir una demanda no es un fallo a favor

Quintero publicó un hilo en dicha red social en el que escribió: “El Tribunal Administrativo de Antioquia acaba de admitir la demanda que interpusimos contra los “constructores” de Hidroituango en el mayor escándalo de corrupción en la historia de Antioquia. 2500 millones de dólares. 10 billones de pesos. Esta es la demanda más grande de la historia interpuesta por una entidad territorial: 2500 millones de dólares y toca a los grandes poderes de Antioquia incluidos dueños del Colombiano como Conconcreto”.

Siguió explicando que: “En 2018 se presentó la mayor crisis del país y una de las peores crisis en una represa en el mundo. Un túnel construido sin permisos y con calidad de metales y concretos defectuosos colapsó causando daños a la población, al rio Cauca y pérdidas astronómicas. Además de los daños materiales, los heridos y las victimas por las inundaciones, se presentaron daños ambientales irreparables. Se secó el segundo rio más grande del país”.

“Los constructores eran Camargo Correa involucrado en el escándalo de Odebretch, y varias empresas que habían sido protegidas por el GEA incluida Conconcreto dueños del Colombiano”, agregó.

Quintero insiste en que el EPM en manos del GEA se había dedicado a proteger a los contratistas.

Luego, publicó un nuevo mensaje: “Curioso que para @Teleantioquia y @Telemedellin no es noticia que EPM vaya a recuperar 10 billones de pesos de manos de los contratistas que dejaron caer Hidroituango”.

Ante la queja del exalcalde, los usuarios de internet y sus seguidores le respondieron diciendo: “Que estupidez de anuncio. Admitir la demanda no significa que la van a fallar favorablemente. Se admite simplemente porque cumple con los requisitos que la ley exige para su presentación, así por ejemplo, si no se expresara con claridad lo que se pretende, sería inadmitida. Show”, “Acostumbrado estaba a decir que poner en Tele Medellín y ahora como no tiene como manejar el contenido” y “Deje el show que apenas admitieron la demanda, falta todo el proceso y fallo”.