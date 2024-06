Se conoce la razón por la que se habría cometido el crimen del productor Daniel Velásquez y su pareja

El doble homicidio del productor musical del género urbano, Daniel Velásquez, y su pareja actual Astrid Sofía Riascos, sorprendió tanto a la industria musical como a los antioqueños , ya que el crimen sucedió al interior de una vivienda ubicada en el municipio de Envigado, al sur de Medellín. Julián Alberto Quintero Agudelo, mayordomo y tío de la exesposa de Velásquez, es el presunto autor del doble homicidio, luego que bajo los efectos del alcohol le asegura a los uniformados que llegaron al sitio el día de los hechos que él los había asesinado.

PUBLICIDAD

De acuerdo a los relatos del presunto asesino, el fiscal Andrés Franco indicó que Quintero reconoció haber cometido los asesinatos.

Detalles de la madrugada en la que fueron asesinados Daniel Velásquez y su pareja

“Ya nos íbamos a dormir y Daniel me preguntó que si había algo de tomar (...) nos pusimos a tomar juntos aguardiente. Hubo un momento en que Daniel paro y me dijo que debíamos hablar de otra cosa”, dijo el fiscal.

“Me dijo que la abuela, o sea, mi madre, no podía seguir viviendo más allá en la finca. Yo le pregunté por qué, él me dijo que Sofía le había dicho que mi mamá la trataba mal (...) Daniel Alejandro me dijo que Astrid Sofía le había dicho que la trataba con unas palabras (groserías). Yo le dije que eso era absurdo. Daniel Alejandro comenzó a enojarse y me dijo ciertos improperios, refiriéndose a la señora Blanca (madre del acusado)”, agregó

Luego, relató que “(Daniel) empezó a meterse con su hermana Adriana y su sobrina Juliana (...) Daniel le dijo que las quería en la calle”.

Por los reclamos, según el testimonio dijo: “ahí fue cuando yo estallé (...) cogí la pistola y le disparé a Daniel. Yo ya estaba enceguecido de la ira y con tragos”.