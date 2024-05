Aunque la empresa ya no existe más de 150 siguen esperando su liquidación

156 trabajadores de una empresa extinta en Medellín denunciaron que llevan cerca de un año esperando que les consignen su liquidación, la cual les debía llegar luego de la finalización del contrato entre la empresa Monteverde Ltda., en la que trabajaban, y Emvarias, para realizar mantenimiento de las zonas verdes de Medellín.

Según indicaron, lo que les deben a cada trabajador serían monos desde los $800.000 y 7 millones de pesos, de igual forma, indican que estas deudas, en algunos casos, también incluye primas y vacaciones que no fueron pagadas a trabajadores de hasta 9 años en dicha empresa. Los trabajadores denuncian que Monteverde Ltda. cambió de razón social a Infraestructura Verde SAS, Inversas, luego de liquidar a dichos trabajadores por la finalización del contrato que tuvo con la entidad pública por varias décadas.

Los trabajadores afectados agregan que, a pesar de sus intentos por comunicarse con los directivos de la empresa y su insistencia por reclamar las liquidaciones, sus llamados no fueron atendidos y sus peticiones no fueron solucionadas. Delimiro Tirado Silgado, vocero de los trabajadores afectados, en entrevista con Caracol Radio dijo que: “Acabó el contrato con Emvarias y quedó que iba a liquidar al personal y todavía están esperando que lo liquide. Dijeron después que iban a llamarlos a uno por uno y todavía hay 150 personas esperando que lo llamen. Si nosotros prestamos un servicio con mucho gusto, hermano, ¿por qué no le pagan a uno el trabajo digno de su salario?”.

Ese mismo medio de comunicación aseguró que contactó con Rodrigo Tobón, quien fue el dueño de la empresa Monteverde, ahora Inversas, con el fin de consultar sobre la situación de las liquidaciones de estos trabajadores de la empresa de la cual era dueño. Aseguran que Tobón les respondió que “son situaciones que le pasan a una empresa”, además, aseguran que dijo: “usted puede sacar lo que quiera” y “me parece una tontería lo que está haciendo”, esto último en referencia a indagar sobre la situación de los pagos que debe la extinta empresa.