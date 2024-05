Daniel Quintero Calle publicó un intimidante mensaje con el que generó una ola de reacciones

Como es de costumbre, Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, ha estado muy activo a través de las redes sociales y en las últimas horas publicó un mensaje que resultó ser intimidante. Varios de sus seguidores criticaron la corta frase que utilizó para acompañar una fotografía de la plaza de Bolívar en Bogotá.

En esta oportunidad publicó una corta frase con la que las interpretaciones no se hicieron esperar, ya que para muchos es intimidante, amenazante e incendiaria.

Daniel Quintero Calle publicó frase “amenazante”

“Juegan con fuego”, es la polémica frase de solo tres palabras a la que acompañó con una fotografía de la plaza de Bolívar completamente llena, presuntamente de la reciente marcha convocada por la conmemoración del Día del Trabajo, el pasado 1 de mayo.

Juegan con fuego. pic.twitter.com/T7BavGAs86 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 8, 2024

Los usuarios de internet de inmediato se pronunciaron y consideraron que la frase es amenazante e intimidante.

“Es lo único que saben hacer, amenazar, incendiar. y dizque postulando a este tontarrón para presidente”, “¿Amenaza?”, “Lo que no pudo hacer la guerrilla en 50 años, lo está haciendo la derecha colombiana en dos años, con sus mentiras y su discurso de odio. Nos está arrastrando a un estado de insurrección general”, “Jajaja, si le tocó adueñarse de las marchas del primero de Mayo, jaja y más encima traer indígenas del Cauca, la marcha del 21A nos dicen que somos más los que estamos con Colombia así que pinturita deje de hacerse lo que le recomendaba a los jóvenes en su Alcaldía y hulla” y “La del 21 de abril fue muy superior a esa Marcha. además, no hubo ni Tarimas ocupando la mitad de la plaza de Bolívar, no hubo Indígenas pagados, pero sobre Todo, fue una Marcha hecha por Toda la oposición no como Petro que le tocó robarse la Marcha de los trabajadores”.