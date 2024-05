Medellín vibró con la feria de las 2 Ruedas que presentó lo último en motocicletas

La Feria de las 2 Ruedas es uno de los eventos más esperados por los amantes de las motos y en esta versión más de 88.600 personas, entre nacionales y extranjeros, asistieron para conocer las novedades en el mundo de las motocicletas en Medellín.

Por primera vez en sus 16 ediciones, la Feria de las 2 Ruedas acogió a marcas de motocicletas presentes en el país con un total de 450 expositores, 106 de ellos internacionales que llegaron para representar 28 países, 12 de ellos por primera vez en el evento y que exhibieron las últimas novedades, tendencias y lanzamientos.

En total se realizó el lanzamiento de 23 nuevas referencias de motocicletas, donde los visitantes pudieron acceder a una gran variedad de opciones para todos los gustos y presupuestos.

Gino Ataurima, expositor de Perú, dijo que: “Vengo a la Feria de las 2 Ruedas, que es espectacular, porque está toda la familia motera y he recorrido muchas ferias en Asia, Hong Kong, también he estado en Europa y esta feria no tiene nada que envidiar, es una de las mejores ferias del mundo”.

