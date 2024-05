“Su plan es renunciar para lanzarse a la Presidencia”: Daniel Quintero sobre Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció a través de una rueda de prensa, este lunes 6 de mayo, una nueva denuncia sobre un supuesto entramado de corrupción durante la administración de Daniel Quintero Calle. En esta oportunidad Gutiérrez reveló que se habrían cometido múltiples irregularidades en la firma Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), la cual es clave para el suministro de energía eléctrica de varios municipios de la Costa Caribe y que se habría efectuado un pago de 8 millones de dólares.

Ante los señalamientos, Daniel Quintero se pronunció a través de su cuenta de X antes Twitter, para asegurar que a Gutiérrez no le importa la Alcaldía y que su objetivo es llegar a la Presidencia.

“Al Alcalde Federico Gutiérrez no le importa la Alcaldía. Su plan es renunciar para lanzarse a la Presidencia. Sin embargo, tiene tres problemas: 1. Tendría que renunciar en menos de 10 meses. Marzo del próximo año. Y por tanto habría nuevas elecciones a la Alcaldía. 2. Si no está seguro de que uno de sus amigos puede ganar la Alcaldía, no podría renunciar. 3. Le está yendo muy mal en todos los indicadores: Atracos, homicidios, empleo, basuras. Por esa razón solo tiene una alternativa: atacar a Upegui y a Esteban que serían sus rivales naturales en las elecciones que se vienen. Por eso veremos varios meses de ataques cada vez más y más desesperados como ocurrió con los supuestos “501 hallazgos” que resultaron una farsa”, escribió en su cuenta oficial.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “Por fortuna Medellín salió de ti, has sido lo peor que le ha podido pasar”, “Renunciar antes de terminar mandato? Donde vi eso antes? El cinismo de este personaje no conoce limites”, ““Sus rivales naturales”. No ganan ni la personería estudiantil en un colegio de Medellín, ahora van a ganar la alcaldía…” y “Upegui no es rival de nadie jajajajaja definitivamente estás loco Quintero”.