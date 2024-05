“Un turista que viene a incumplir la ley es un delincuente”: José Alejandro González, secretario de Turismo y Entretenimiento de Medellín

Ante los retos que enfrenta Medellín en materia de turismo, PUBLIMETRO COLOMBIA habló con José Alejandro González, el primer secretario de Turismo y Entretenimiento de la capital antioqueña, sobre su trayectoria, los retos que enfrenta en un momento coyuntural para la ciudad, las estrategias y los cambios que espera lograr durante su gestión.

¿Quién es José Alejandro González?

Soy un empresario que viene del sector privado, estuve 34 años en la industria turística, específicamente en las agencias de viajes. Soy administrador de Empresas de la Universidad Eafit, he pertenecido a la junta directiva de Plaza Mayor, a la Junta Directiva de la ACI, a la junta directiva del Bureau, a la junta directiva de RutaN, también he pertenecido a la Junta de Anato, que es la Asociación Nacional de agencias de viajes y turismo; pertenecí a la Junta de la Alianza Travel Network Colombia y a la Junta de la Alianza a través Network Latinoamérica, de empresarios de las agencias de viajes de América.

¿Qué significa asumir el reto de convertirse en el primer secretario de Turismo y Entretenimiento de Medellín?

En lo profesional es un reto grandísimo, porque es empezar una secretaría de cero, aunque tengo que decirle que nosotros venimos de una subsecretaría de Turismo entonces tampoco es que empecemos que aquí no había nada. Aquí había una subsecretaría y lo que pasa con este nuevo resto es que el alcalde decidió presentar al Consejo de la Ciudad una reestructuración administrativa en la cual incluyó la creación de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, esta es aprobada y es entonces cuando se cambia el rol y se eleva el nivel. Ya estamos sentados en el Consejo de Gobierno con los otros secretarios del despacho, ya nos toca es una articulación de Secretaría a Secretaría y también tenemos presupuesto propio. Es un reto gigante que tenemos, además con la coyuntura de turismo que hoy tenemos en la ciudad.

¿Cuánto es el presupuesto con el que podrá contar para la gestión en la Secretaría?

Como ya veníamos con presupuesto de la administración anterior todavía estamos funcionando con ese presupuesto que viene de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero ya estamos en las reuniones con la Secretaría de Hacienda para la división esos presupuestos. Creo que va a ser un rubro cercano a los 100.000 millones de pesos.

¿En qué tipo de proyectos o programas los quiere invertir?

Vamos a hacer un fortalecimiento importante de la marca ciudad, que viene de la administración anterior, que fue aprobada por el Consejo de la ciudad y es un acuerdo municipal. Eso implica un presupuesto importante. También vamos a tener un presupuesto en la adecuación y puesta en marcha de sitios turísticos seguros y en perfecto estado. Es una cosa que tenemos entre ceja y ceja en esta administración y en esta Secretaría. Los sitios turísticos de la ciudad tienen que estar perfectos, seguros y en magnífico estado. Para todo el tema de capacitación y de planificación de la ciudad, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos que nuestros prestadores de servicios turísticos sean profesionales. El término bilingüe no es que me guste mucho, prefiero decir que las personas del turismo nos comuniquemos en inglés con nuestros turistas. También estamos articulando con la Secretaría de Movilidad para que la señalética de la ciudad sea en los dos idiomas, eso también tiene un presupuesto importante y definitivo con la coyuntura que hoy tenemos estamos compartiendo con la Secretaría de Seguridad todo este tema de la lucha contra la explotación sexual y comercial de niños, niños y adolescentes. Una de las Subsecretarías de esta nueva Secretaría de Turismo y Entretenimiento es la Secretaría que va hacer control de los prestadores de servicios turísticos para que todo esté en orden, entre estos están las agencias de viajes, operadores, hoteles, gastrobares, discotecas y viviendas turísticas.

Dentro del apellido de Entretenimiento, ¿que está incluido?

Ese apellido digamos que fue creado basado en la dinámica que hoy tiene la ciudad. Hoy definitivamente la gente viene buscando mucho entretenimiento. Para nosotros desde la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, ese entretenimiento son todas las actividades que pueden realizar los turistas en la ciudad, incluye discotecas, conciertos, deportes, naturaleza. Nosotros tenemos que articularnos con las dependencias encargadas de todo esto para que el turista encuentre un entretenimiento en la ciudad de todo tipo, sano y seguro para turistas y para locales.

Entonces, ¿la Secretaría va a tener el control de los escenarios en los que hoy se realizan los eventos y conciertos?

No, nosotros no vamos a tener control sobre ellos, el control sigue en la dependencia que corresponde. Nosotros lo que hacemos y esto es nuestra gran función es articular con quien sea necesario para el buen funcionamiento de estos escenarios, incluyendo uno muy importante para nosotros, como es Plaza Mayor.

El tema que hoy preocupa, que no es nuevo, es la prostitución, por lo que el alcalde Federico Gutiérrez tomó unas medidas en las que restringe esos servicios en ciertos sectores de Medellín que son turísticamente importantes como el Parque Lleras, donde llegan más extranjeros, ¿cuál es la apuesta que tienen al respecto cuando esa medida no representa una solución real?

Nosotros vamos a ir en dos sentidos desde la Secretaría de Turismo; el primero, es incentivar el buen turismo, que es volver a ese turismo de negocios, que estaba un poco abandonado en los últimos años en la ciudad, el turismo de reuniones, de salud, de naturaleza, el deportivo; y paralelo, vamos a desincentivar ese turismo que ninguno de nosotros quiere, con las medidas que está tomando el alcalde, y perseguir definitivamente a estos delincuentes, porque no son turistas, porque vienen a hacer daño y un turista que viene a incumplir la ley no es un turista. Los malos turistas no son bienvenidos, los vamos a perseguir y en eso estamos totalmente alineados con el alcalde.

Con sus 34 años de experiencia en turismo y como turista, porque probablemente conoció muchísimos lugares, ¿qué le falta Medellín que sí tienen esos grandes destinos turísticos hoy día en el mundo?

Lo único que yo diría que a Medellín le falta son los símbolos como los que encuentra un turista en París, donde se encuentra la Torre Eiffel, o en Nueva York en donde se encuentra el Empire State o la Estatua de la Libertad, o en Barcelona en donde encuentra La Catedral de la Santa Cruz. Hay muchos lugares que tienen símbolos, pero uno se pone a pensar cuáles son los símbolos de esta ciudad y yo no los encuentro muy rápido. Entonces, vamos a crear para la ciudad unos símbolos de turismo y ojalá logremos en estos cuatro años luchar por ello para que Medellín al final de nuestra administración tenga símbolos de turismo.

Teniendo en cuenta el tema de la prostitución, en Amsterdam existe una zona de tolerancia, que es específicamente para eso, ¿en Medellín existe la posibilidad de algo así?

Siempre existe la posibilidad, pero nosotros desde la administración y hablando con el señor Alcalde creemos que todavía no es el momento de pensarlo, nosotros todavía creemos que como ciudad queremos darnos la oportunidad de trabajar en desincentivar ese turismo que vienen a buscar sexo, droga o a querer abusar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Nosotros creemos que con mano dura y sin incentivos, podríamos no necesitar una sola zona de tolerancia.

La cifra

100.000 millones de pesos sería el presupuesto que manejaría a Secretaría de Turismo y Entretenimiento.

La frase

“Vamos a desincentivar ese turismo que ninguno de nosotros quiere, con las medidas que está tomando el alcalde, y perseguir definitivamente a estos delincuentes, porque no son turistas”, José Alejandro González, secretario de Turismo y Entretenimiento de Medellín