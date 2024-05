“Así son los pusilánimes”: Contrataca Carlos Carrillo a Daniel Quintero Calle

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, publicó varios cuestionamiento a través de su cuenta de X antes Twitter, en los que se pregunta el por qué Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD, a través de una emisora defendía a Iván Name, el nombramiento de uno de sus sobrinos y lo critica al punto de comparar su comportamiento con el de un uribista. Ante dichos señalamientos, Carlos Carrillo volvió a pronunciarse y dijo que Quintero era un “pusilánime”.

“¿Por qué el señor @CarlosCarrilloA director de la @UNGRD salió a la W a defender a Iván Name, enfrentando incluso la versión del subdirector que confesó que este habría participado en actos delictivos dentro de esa entidad? (Escuchar audio) 2. ¿Por que nombró al sobrino de Name Sobrino para cuidar las pruebas que podrían involucrar a Iván Name desde la Secretaría General? 3. ¿Por qué Carrillo se altera cuando le exigimos explicaciones y trata de desviar la conversación comportándose igual que el uribismo? Que se caiga lo que está flojo”, escribió Quintero.

El mensaje acompañaba un audio extraído de la W Radio en la que Carrillo decía: “Tiene una particularidad y es que es el tío de quien hoy es mi secretario general, por mí decisión. Entonces, más allá el señor Sneyder (Pinilla) tiene que probar lo que dice. Pero, a mí me parece que es bastante calculado el hecho de incluir al señor Iván Name y generar un ruido alrededor de la nueva dirección y para ensuciar a mi secretario general”.

1. ¿Por qué el señor @CarlosCarrilloA director de la @UNGRD salió a la W a defender a Iván Name, enfrentando incluso la versión del subdirector que confesó que este habría participado en actos delictivos dentro de esa entidad? (Escuchar audio)



2. ¿Por que nombró al sobrino de… pic.twitter.com/qGaOgBfgGW — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 3, 2024

Ante la publicación, Carrillo se pronunció y escribió en como respuesta a Quintero: “Quintero pone 37 segundos de una entrevista de 16 minutos: así son los pusilánimes. Al menos comparta la respuesta completa”.

Los usuarios de internet se pronunciaron de inmediato diciendo que: “me encanta verlos pelear entre ellos y que se saquen los trapitos al sol ¡ya saben lo que se les viene pierna arriba!”, “Esperemos se cumplan las palabras del Presidente, funcionario que en este gobierno se robe un peso, “pa fuera”” y “Es lindo ver agarrados nuestros progres por culpa del erario”.