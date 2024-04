“Una amiga que tenga 11 o 10 años”: Aberrantes chats de gringo que explotaba menores en Medellín

Un nuevo protagonista de explotación sexual de menores en Medellín genera repulsión y asco en los medellinenses, al conocerse los chats que tenía en el celular en el momento que fue capturado cuando pretendía hacer su viaje 46 a Medellín desde el aeropuerto internacional de Miami y que fue frustrado por las autoridades. El sujeto fue identificado como Stefan Andrés Correa, de 42 años.

El sujeto fue capturado el pasado 19 de abril y en ese momento le incautaron 9 celulares en los que tenía videos sexuales con menores de edad. Además, confesó que pagaba 300.000 pesos por tener los encuentros con las niñas desde los 11 años.

“Me va a dejar llegar hasta el final o llorar y me pedirá que pare”, “300.000 par ti y 300.000 para ella y un iPhone 7 u 8 Plus. Necesitas estar en le baño por favor para que haya privacidad porque probablemente volverá a llorar del dolor”, “Ella tendrá que permitirme disfrutar y podrá intentar disfrutar ella misma”; son algunos de los mensajes descubiertos en los chats.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez se pronunció al respecto diciendo que: “El ciudadano estadounidense Stefan Andrés Correa, fue capturado el viernes pasado en el aeropuerto de Miami por las autoridades Americanas. Había ingresado a Colombia en 45 oportunidades desde el 2022. Estos abusos en contra de nuestra niñez se vienen presentando con mucha intensidad durante años. A quienes les correspondió cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas, no lo hicieron. Se sabía lo que estaba pasando. Era demasiado evidente. No hicieron nada al respecto. Fueron cómplices de esta barbarie. No solamente saquearon a Medellín; la dejaron destruida en lo físico, pero lo más grave sin lugar a dudas es que la destrucción social durante los últimos 4 años fue absoluta. Y lo más triste es que las mayores víctimas fueron nuestros niños y niñas. Nosotros estamos afrontando un problema que es real, que existe y que no vamos a negar jamás. Que no solo ocurre en Medellín, ocurre en el mundo entero. No vamos a descansar en esta lucha que apenas comienza”.