¿Definición de tóxica? Mujer hizo pataleta a su novio y se acostó en la mitad de la calle parando el tráfico

En horas de la tarde de este lunes 22 de abril un impresionante hecho que muchos califican como chistoso ocurrió en el sector de Villa Hermosa, oriente de la ciudad de Medellín, cuando una joven se acostó en plena vía publica y se negó a moverse, parando el tráfico y generando caos entre los conductores.

En el video que se compartió en redes sociales se puede observar que la mujer se acostó en medio de la carretera y un hombre, quien sería su novio, automáticamente intentó levantarla pero ella se negaba, mientras su pareja seguir insistiendo en levantarla, le hablaba para hacerla caer en cuenta, pero ella continuaba en su posición.

Una larga fila de carros se hizo detrás de la escena de la mujer acostada en el piso, al ver la situación los conductores tomaron la decisión de pasar por un lado, incluso, un bus también pasó por el lado de la mujer.

Posteriormente, llegaron dos hombres a intentarla levantar por las manos y piernas pero ella seguía negándose.

La persona que estaba grabando la escena indicó que la mujer le pidió el celular, él no quiso y ahí fue que comenzó la ‘pataleta’.

Usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y reaccionaron ante el video: “Espero que el novio la termine por completo y nunca más la vuelva a ver”, “yo el menos dramático”, “la hubiera dejado ahí y se iba, no demoraba un minuto en levantarse”, “Discúlpenme quizás lo insensible, pero si me llegará a pasar, ahí se queda y me voy, problema de ella y de su patología posesiva y manipuladora”, “El mundo cada vez más lleno de imbéciles. No les da pena? Lo peor es que por el berrinche de una loca o tonta sin oficio se retrasen personas que si tienen ocupaciones”, “el novio lo que debe hacer es salir corriendo y no mirar atrás, si así es ahora imagínense lo manipuladora que puede llegar a ser ya casada, pobre hombre el que se case con ella”, indicaron los internautas.