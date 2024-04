“Hay necesidad de una regulación del servicio”: Mark Bitton, gerente de nueva plataforma de transporte

Mark Bitton, country manager de Yango en Colombia, habló con PUBLIMETRO COLOMBIA sobre la nueva aplicación que llega al país, la situación actual de las plataformas de transporte y la necesidad de una mesa de negociación con el gobierno.

¿Cuéntenos sobre la estructura que tiene Yango y que la hace diferente a las demás plataformas que existen en el mercado?

Nosotros lo que venimos a traer es tecnología de muy buena calidad y lo que buscamos es aliarnos con pequeñas y medianas empresas o grandes empresas que estén dedicadas al ecosistema de la movilidad, a través de flotillas, para poder entre los dos entrar a los mercados. Lo que nosotros no hacemos es entrar directo y empezar a registrar conductores como lo hace la competencia sino que lo que nosotros hacemos primero es buscar cuáles son las empresas con las que vemos aliarnos, es un trabajo duro porque es un matrimonio, es un tema de negocios en donde dividimos el ingreso, entonces esperamos un compromiso muy fuerte de ambos lados tanto en nuestro como el de nuestro socios y esta es la gran diferencia.

¿Qué se logra con este modelo?

Esto genera que nuestra utilidad, nuestros ingresos, no van todos hacia nuestra empresa, también los dejamos en el país, en empresas, que como la de Cali, arrancó con dos socios y hoy en día ya son seis personas contratadas. Muy seguramente al finalizar el año serán 50 personas y más adelante harán una adquisición para tener una flota de 100 vehículos modelo 2024 a 2025 que van a estar prestando servicio. ¿Por qué? Porque la plata que se deja acá, se usa para reinvertir y así han hecho los parrners en mercados como en Costa de Marfil que es una locura, porque Roman (CEO de Yango) llegó a Medellín y dijo es una locura, porque él está acostumbrado a lo que ve en África y dice que la ciudad es muy sexy pero con carros muy feitos. Acá tenemos la misma flota de hace 20 años, entonces buscamos a través de ese modelo distinto incentivar a las empresas para que cambien, se remueven y presten mejor servicio.

Recomendados

Entonces, un propietario de un carro al que llama la atención el modelo de negocio, ¿qué tiene que hacer?

Puede bajar la aplicación en descargas de Play Store o App Store y se registra en Yango Pro, ahí elige la flotilla con la que entra a ser parte de uno de nuestros aliados. El proceso de registro es estándar para todos, deben tener la licencia de conducción válida, la tarjeta operación del vehículo, el seguro al día y con eso pasa a un proceso de aprobación, que es estándar y que está abierto a todos. En ese sentido si el carro tiene los seguros, tiene la técnica mecánica, tienen todos los documentos, se puede asociar.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp

¿Cuál es la tecnología que ustedes traen en este modelo?

Nosotros tenemos nuestros propios mapas, lo que nos permite muchas cosas, ser muy competitivos, dar muy buenas tarifas de cara a los usuarios y a un socio conductor. hoy en día, en Medellín cobrarle un 3% versus un 10 un 15 o un 20 por cien que cobran otros competidores.

¿Por qué decidieron seguir con Medellín después de Cali?

Consideramos que Medellín es una ciudad muy densa, eso quiere decir que en su extensión no es más grande que Cali pero en su población urbana puede llegar a ser mucho más, quiere decir que hay mucha gente por metro cuadrado y eso es de los mejores escenarios, sumado a un muy buen PIB Per cápita.

Sobre el tema coyuntural respecto al trabajo a través de las plataformas de transporte, que enfrenta a los taxistas con los demás conductores, ¿cuál es su posición?

Al entrar a la plataforma los conductores aceptan los términos y condiciones bajo los cuales se opera directamente con nuestros aliados. Hay necesidad de una regulación y nosotros estamos confiados de que tiene que pasar a través de empresas de transporte. Pero hoy en día no existe. Estamos muy abiertos a poder sentarnos, poder ayudar. Nosotros invertimos igual de fuerte en particulares que en taxis, los incentivos son los mismos de lado y lado, porque no hay diferencia; mientras que otras plataformas no invierten igual en los taxis, por esto las empresas de taxistas están invitadas directamente para ser socios de Yango como flotilla.