Joven denunció que fue maltratada y golpeada en reconocida discoteca de Provenza en Medellín

A través de las redes sociales se conoció el caso de una joven que denunció públicamente lo que le sucedió en una de las discotecas más reconocidas del sector de Provenza en Medellín. De acuerdo con el relato, la joven se encontraba con dos amigos en el establecimiento este miércoles, 17 de abril, y cuando salió a fumarse un cigarrillo y quiso volver a entrar no se lo permitieron. Los encargados de seguridad fueron quienes terminaron golpeando e intimidando a los jóvenes.

“En la madrugada del dia miércoles 17 de abril del 2024 a las 3:30 A.M. , me encontraba en el interior del establecimiento “LA HOUSE” en compañía de dos amigos. Yo me dirijo a la entrada a fumar un cigarrillo mientras mis amigos se quedaban dentro. Cuando me decido a entrar que fue en cuestión de 1 minuto, una señora de seguridad me negó la entrada alegando que supuestamente ya iban a cerrar el lugar, cuando en realidad terminaron cerrando el lugar 1 hora después, para no discutir la señora al final le dije que me Dejara ir por mis cosas, mi bolso mi cartera, todo, me seguía negando la entrada, uno de mis amigos que todavía estaba adentro le tocó buscar mi bolso y cuando me lo entregó uno de los guardias nos empujo a mi y a mi amigo”, relató la joven a través de su cuenta de X.

“Durante la agresión a mi amigo, le partieron el celular y le sacaron la billetera del bolsillo. Además de eso por la semejante golpiza le dejaron una herida abierta en la boca que requirió 7 puntos de sutura, sin hablar de las contusiones en la cabeza y el cuerpo”, agregó el relato.

La joven adjuntó las imágenes del incidente y las agresiones que recibieron por parte de los trabajadores del establecimiento.

“A mí me golpearon con puños y patadas, tirándome al suelo y pisoteándome. Tras el incidente, llamé a la Policía. Los guardias del establecimiento afirmaron tener influencia sobre la Policía y que no enfrentarían consecuencias”, dijo.

La denunciante aseguró que luego de publicar el caso amaneció este viernes, 19 de abril, con amenazas en contra de su integridad y el de sus amigos, por lo que hace un llamado a las autoridades.

“Me despierto con amenazas a mi integridad, la mía y de mi amigo. Las únicas personas que saben dónde vivimos fue la Policía”, escribió.

Hola cómo están? Yo no soy de hacer estas cosas pero no veo otra forma en la que alguien me pueda resolver . Quiero hacer una denuncia pública por el suceso ocurrido el miércoles 17 de abril a las 3:30 am en el establecimiento LA HOUSE ubicado en la Cra 35 #8A-31, en Provenza — pier (@pdiruggiero) April 18, 2024

.