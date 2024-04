“Pónganme uno más difícil”: Daniel Quintero por encuesta sobre contendor en elecciones presidenciales

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín que renunció tres meses antes de terminar su mandato, ha dejado claro que tiene firme su deseo de ser presidente en el 2026, con el apoyo, presuntamente del Pacto Histórico. Ante el posible escenario, en las redes sociales lanzaron una encuesta en la que se debía elegir entre Quintero y Miguel Turbay, del Centro Democrático, a lo que respondió: “Pónganme uno más difícil”.

En las redes sociales son comunes las encuestas en la que se busca identificar por quién votarían los usuarios de internet, en casos hipotéticos.

Daniel Quintero Calle y Miguel Turbay

En esta oportunidad el abogado y político del partido Independiente, de Quintero, Wilson Suaza, lanzó una encuesta para preguntar: “¿Sí a la segunda vuelta llegarán Quintero y Miguel, usted por quién votaría a la Presidencia de la República?”.

#ATENCION

¿ Sí a la segunda vuelta llegarán Quintero y Miguel, usted por quién votaría a la Presidencia de la República?



❤️ Daniel Quintero @QuinteroCalle

🔄Miguel Uribe Turbay @MiguelUribeT pic.twitter.com/DsHZj0XUKg — 𝗪𝗜𝗟𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗨𝗔𝗭𝗔 (@Wilson_Suaza_) April 17, 2024

Los usuarios de X antes Twitter, en donde se publicó la encuesta, respondiendo que: “No estés preguntando bobadas hombre, que ni a la vuelta a la manzana deben llegar ese par...”, “Que entre el diablo y escoja”, “Ninguno de los dos queremos alguien con autonomía y no más derivados de los mismos” y “No creo que lleguen pero no sé, Daniel Quintero hizo una muy mala gestión en Medellín y Miguel Uribe no ha desempeñado un cargo tan importante como para revelar como sería su gestion”.

Ante la consulta, Quintero respondió diciendo que: “Pónganme uno más difícil”.

Pónganme uno más difícil. https://t.co/lccohVLRMM — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 17, 2024

Ante la publicación le respondieron: “Miguel Uribe sin dudarlo!!! El Quinterillo nunca será presidente”, “No sea sobrador que eso es castigado en esta vida, la van a pegar su buena ignorada, es mejor bajarle al ego”, “Jajaja así como ganó la alcaldía de Medellín con Upegui” y “Por cualquiera menos por una persona que tenga tantos temas por resolver y algunos procesos abiertos ante la procuraduría”.