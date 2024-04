Detienen a mujer por violencia intrafamiliar luego que golpeara fuertemente en la cabeza a su pareja

A través de las redes sociales se conoció el caso de una mujer que fue detenida por uniformados de la Policía de Metropolitana del Valle de Aburrá luego de haber golpeado con un objeto contundente en la cabeza a su pareja. El hecho ha generado curiosidad porque pocas veces las mujeres son denunciadas por violencias intrafamiliar.

El caso se registró en el barrio Belén de Medellín, en donde los uniformados de la policía llegaron para proceder con la captura, luego de haber sido alertados por la agresión.

Mujer capturada por golpear a su pareja en Medellín

#Medellín/ en el barrio belen fue capturada esta mujer por violencia intrafamiliar, agredió a su pareja causándole lesiones en su cabeza. pic.twitter.com/LMrdY1M58Z — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 16, 2024

Los usuarios de internet se pronunciaron al conocer la noticia, unos comentando que se dejarían maltratar solo por su aspecto físico y otros señalaron que el maltrato se tiene que castigar sin consideración por el género.

“Que reciba el castigo que se merece... quien la hace la paga. Y no me vengan con “y que tal si fuera al revés”... No estamos para darnos mazazos entre hombres y mujeres. El maltrato físico es inaceptable venga del lado que venga”, “Hay que ser demasiado necesitado y tener la dignidad por el suelo para tan siquiera decir de broma “de ella me dejó golpear”. Matan y se dejan matar por un chocho, parceros chochos hay POR MONTONES, no se desvivan por él”, “Los comentarios demuestran una vez más que a los hombres no les importa si otro hombre es víctima de violencias, ellos siempre van a salir a minimizar y burlase, además que están sexualizando a la agresora” y “Por los comentarios luego es que no denuncian por qué son bien subnormal !! La ven buenota y ya , SI hubiera sido una gorda pidieran justicia así son”.