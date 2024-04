Denuncian ataques con balines a carros particulares, “taxistas serían los responsables”

En las últimas horas se conoció un nuevo caso en el que un ciudadano denunció a través de las redes sociales que su vehículo fue atacado con balines cuando se encontraba estacionado en un parqueadero en Laureles, al occidente de Medellín.

“Deje el carro parqueado en laureles y cuando llegue tenía este disparo en el carro, me dicen que son los taxistas que andan con este método. no trabajo con plataformas”, indicó la denuncia que se conoció a través de la cuenta de Denuncias Antioquia.

Se registran ataques con balines a carros particulares en Medellín

A través de las redes sociales se volvieron a conocer casos en los que carros particulares son atacados con pistolas de balines, resultando con los vidrios rotos y daños en diferentes partes. Generalmente, estos casos se registraban cuando los vehículos estaban en movimiento; sin embargo, ahora el caso fue en un parqueadero.

La denuncia más reciente indicó que la víctima se encontró con el vidrio roto y con el impacto del balín cuando dejó el vehículo en un parqueadero.

#Medellin / Buenas noches deje el carro parqueado en laureles y cuando llegue tenía este disparo en el carro, me dicen que son los taxistas que andan con este método. no trabajo con plataformas. pic.twitter.com/DJ8z7DrIYi — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 16, 2024

Los usuarios de internet se han pronunciado diciendo que este tipo de ataques son por los taxistas, como parte de su represalia contra las plataformas de transporte.

“Y así trabaje con plataformas, no hay derecho, ojalá agarren al irresponsable y le den un castigo ejemplar”, “La inseguridad está desmedida. Este cada vez es más frecuente en la ciudad”, “Y así trabajara con plataformas, esa no es la forma para rechazarlas por parte de los taxistas”, “No es uno, son la mayoría de taxistas que hacen esto por eso la campaña es no apoyar el taxista gamín” y “Y aunque trabajara con ellas, eso es un delito. Ojalá las autoridades hagan algo pronto. Hay muchas cámaras en Medellín para que se logre detectar a estos delincuentes”.