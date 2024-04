Se cambió el apellido por Gilinski y así logró engañar y presuntamente estafar a más de uno

En las últimas horas se conoció el caso de un sujeto que habría decidido cambiarse el apellido y pasar de ser Restrepo a Gilinski para poder, presuntamente, estafar a inversionistas en Medellín. Varias personas denunciaron el engaño de Andrés Felipe Restrepo Coronado, hasta el 28 de julio de 2022 cuando modificó su identidad.

De acuerdo con la denuncia conocida por El Colombiano, un grupo de personas revelaron que el sujeto les habría asegurado que estaba próximo a recibir una herencia del grupo empresarial, que hoy maneja las marcas más importantes del país.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp

Recomendados

Denuncian a estafador que se cambió el apellido para ser Gilinski

El señalado se habría cambiado el apellido por Gilinski, por lo que los denunciantes aseguran que fueron engañados.

Se trata de sus exsocios que le dijeron al diario que este habría planeado una conspiración para estafarlos con inversiones en oro, alquiler de carros y ventas de repuestos. Justamente se cambió el apellido cuando el grupo empresarial empezó a tener mayor notoriedad en el país al comprar a Semana, Yupi, Rimax y Nutresa.

Ante la consulta del mismo medio, el sujeto admitió que no tenía vínculos familiares con el grupo económico, pero no explicó por qué eligió ponerse el apellido. “Es un tema tan personal que no quiero adentrarme en él”, afirmó.

“Él empezó a contarme que le tocó cambiarse de nombre porque su papá le quería dar una herencia y que él era de los Gilinski, que el papá era muy adinerado y le quería dar una herencia porque estaba enfermo, que él y su mamá no querían aceptar eso, pero que supuestamente el papá había puesto una demanda y lo obligó a ponerse ese nombre”, es lo que relató uno de los denunciantes a dicho medio.

Luz Bibiana Navarrete, otra de las personas engañada dijo que: “en agosto de 2022 y de manera sorpresiva sacó la contraseña de la cédula, donde se veía que el nombre era Felipe Gilinski. Yo le pregunté si era de los Gilinski que estaban comprando Nutresa, y él y Manuela (la cónyuge) afirmaron que sí. Felipe me dijo ‘ya por fin me reconocieron como hijo’”.

Por ahora este sujeto está en la mira de las autoridades que ya iniciaron procesos en su contra por el delito de estafa, luego de varias denuncias millonarias.