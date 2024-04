Intolerancia al límite: Dos mujeres se agarraron en plena estación del Metro de Medellín

A través de las redes sociales, se conoció el momento bochornoso en el que dos mujeres pelearon en una estación del Metro de Medellín. En las imágenes se observa a dos mujeres de edad adulta enfrentadas y lastimándose físicamente. La pelea fue observada por varios de los usuarios del sistema de transporte público.

Un uniformado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá debió intervenir para poder dar por terminado el enfrentamiento, que se habría desatado por un empujón en el momento de hacer la fila para subir a uno de los vagones.

Una vez más se conoció un caso de intolerancia en el que se vieron involucradas dos mujeres en una estación del Metro de Medellín en el que debió intervenir la Policía Nacional.

“Me estabas empujando al tren”, se escucha que dice una de las mujeres. La otra, mucho más grande y acuerpada, la tenía agarrada del bolso a la altura del cuello y no la soltaba. Sin embargo, de un momento a otro empezaron los insultos y los golpes.

Otra mujer intervino y le pedía el favor de que la soltara. Muchos de los usuarios solo se limitaban a observar el hecho. Finalmente la situación fue controlada cuando un uniformado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se acercó y las separó.

#Medellín/ un caso de intolerancia se presentó en la estación del metro industriales, 2 mujeres se agarraron, la policía tuvo que intervenir. pic.twitter.com/5lTeccO8Tj — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 11, 2024

Usuarios de internet se pronunciaron sobre el hecho diciendo que: “El señor: quedate callada que no sabes pelear no ves como te tienen ahí”, “El que toma el metro no se puede quejar de empujones”, “¿Dos mujeres? No señor, una king Kong con una enana. Esa grandota se aprovechó de la señora bajita”, “Yo solo veo una pelea entre dos personas. En un caso así ¿qué obtenemos?, un cascado y otro no” y “En plena plataforma y el policía llega como a la media hora”.