Denuncian millonario robo en parqueadero de famoso centro comercial en exclusivo sector de Medellín

A través de las redes sociales se conoció el caso de una pareja que luego de dejar su vehículo estacionado en el parqueadero del centro comercial Oviedo, en el exclusivo sector de El Poblado de Medellín, al regresar y antes de salir se percataron que la puerta habría sido manipulada y que los dos morrales que habían dejado en su interior, en los que tenían un computador, documentos; entre otros, y habían sido robados.

Según la denuncia que conoció la cuenta de X antes Twitter Denuncias Antioquia, las víctimas del robo habían dejados sus pertenencias al interior del vehículo, entre las que estaban sus morrales que contenían un costoso computador, accesorios, dinero en efectivo y documentos de identidad.

“Estuve con mi novio en el centro comercial Oviedo, donde aproximadamente a las 7:30 pm fue forzada y abierta la chapa de la puerta del carro dentro del parqueadero del centro comercial, nos hurtaron dos bolsos con nuestras pertenencias dentro de las cuales había: un MacBook, AirPods, documentos personales como cédula, tarjetas bancarias, licencia de conducción, tarjeta de propiedad, dinero en efectivo, entre otros”, dice la primera parte de la denuncia.

La principal queja de la afecta es al cuestionase: “¿Cómo es posible que dentro del parqueadero de un centro comercial donde se paga por el servicio de parqueadero y se ven varios guardas de seguridad pase esto?”.

Además, aseguró que les indicaron que para poder tener acceso a las cámaras de seguridad deben presentar un solicitud a través de PQR y que “la respuesta la dan en 10 días hábiles”.

Hoy estuve con mi novio en el centro comercial Oviedo, donde aproximadamente a las 7:30pm fue… pic.twitter.com/PQVGMHWU7N — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 12, 2024

Los usuarios de internet se pronunciaron ante el hecho diciendo que: “Eso no se deja dentro de un carro ni en USA se puede uno confiar porque rompen el vidrio y se llevan todo”, “Cómo es posible que haya gente que deje esa fortuna en un carro por Dios demasiado sanos”, “No debería pasar, es verdad, pero precisamente por cosas como estas es que me bajo con morral y todo” y “Que responda la empresa de seguridad por las pertenencias”.