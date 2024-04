Yeferson Cossio mostró impresionantes imágenes de cómo se ha reducido el embalse de Guatapé

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido e influenciadores más reconocidos del país, ya que ha cautivado a su audiencia, más de 11 millones de seguidores, por su estilo de vida lujosa y todas sus extravagancias; además, por su compromiso en labores sociales destinadas a ayudar a los más necesitados. A través de su cuenta de Instagram publicó un video en el que se evidencia el estado actual del embalse de Guatapé, uno de los atractivos turísticos más representativos de Antioquia.

El nivel del embalse de Guatapé se ha disminuido en un 40% según ha informado las autoridades, que han alertado a la población por los efectos del Fenómeno del Niño y el cuidado que se debe hacer en el consumo del agua.

Cossio publicó un video a través del cual hizo una comparación sobre el estado actual del embalse de Guatapé, que para la fecha está prácticamente seco con unas imágenes anteriores en las que se ve la cantidad de agua que había.

Ahora, el creador de contenido dijo que hasta ha crecido pasto y que los animales se están aprovechando para entrar a comer en el terreno despejado. Además, que un vecino del sector aprovechó para poner palos y así poder dividir el área con una cerca.

Aunque la intención de Cossio era evidenciar la situación actual, recibió el rechazo de algunos de los seguidores porque el video lo hizo estando al interior de una piscina.

Algunos usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Wow tremendo y así están cantidades de lagos y ríos a nivel mundial. El calentamiento global es cada vez mayor”, “No han entendido que es una represa, no un lago y generan energía hasta para otros países por eso se seca”, “Que paradoja, el embalse seco y él en una piscina jejeje” y “Dios mío cómo se puede reír con esto… así tenga todo el dinero del mundo… sin agua no somos nada”.