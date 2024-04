Ladrones roban a sus víctimas y luego los extorsionan para devolverles sus pertenencias

Cada vez se conocen casos en los que las víctimas de robo terminan siendo extorsionadas por los ladrones, quienes terminan pidiendo sumas de dinero en efectivo para devolverles los bienes, una modalidad que está en aumento en Medellín.

Esta nueva modalidad se conoce como extorsión por devolución de bienes y que está en aumento en la capital antioqueña, conforme a las cifras reveladas por las autoridades.

El Colombiano publicó el caso de Felipe* a quién le robaron el celular hace unas semanas en la carrera 70 y al día siguiente, le pidieron a la víctima 200.000 pesos a cambio de devolverle su teléfono. El robo se registró en la madrugada del 31 de marzo, cuando se dirigía a su vivienda después de departir con unos amigos.

“Iba a tomar el taxi y sentí que me metieron una patada por la espalda. Varios sujetos se me acercaron y uno me sacó un arma y me robó lo que tenía, incluyendo mi celular”, le contó la víctima al diario.

Aunque los amigos de Felipe* llamaron los criminales solo le respondieron a él, exigiendo la plata si quería recuperar el celular y la información, clave para su trabajo.

“Después de tanta insistencia, finalmente le dije que le daba 150.000 pesos para que me devolviera el teléfono. Al parecer, al delincuente no le pareció el monto y no acudió al encuentro en las afueras de una estación del Metro”, confesó la víctima que no pudo recuperar su equipo.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), en lo que va del año han denunciado 21 casos, 9 casos más que en el mismo periodo del año pasado; sin embargo, las autoridades saben que existe un subregistro.