Capturan al sujeto que asesinó a sus padres con arma blanca en medio de una discusión

En las últimas horas se conoció un aterrador caso en el que una pareja fue encontrada sin vida al interior de un apartamento con varias heridas con arma blanca o corto punzante, que les habría ocasionado su propio hijo luego de una discusión. Este jueves, 11 de abril, se conoció que el sujeto fue capturado por las autoridades en Medellín.

A través de las redes sociales se conoció la noticia de la captura del hombre, que además tendría que responder por el porte y tráfico de estupefacientes.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp

Recomendados

Capturan al hombre que mató a sus papás en Envigado

“Fue capturado el joven Sebastián Cano Ospina por tráfico y porte de estupefacientes. Este sujeto cometió doble homicidio en la madrugada en envigado barrio Jardines. Las víctimas identificadas como Eusebio Cano Correa, de 63 años, y Luz Omaira Ospina Correa, de 52, fueron presuntamente agredidas por su propio hijo en medio de un desafortunado episodio de intolerancia. Por el momento se espera la orden de captura por Parte de la Fiscalía, por el delito de Homicidio agravado para ser imputado”, informó Denuncias Antioquia.

#noticias/ fue capturado el joven Sebastián Cano Ospina por tráfico y porte de estupefacientes.



Este sujeto cometió doble homicidio en la madrugada en envigado barrio Jardines. Las víctimas identificadas como Eusebio Cano Correa, de 63 años, y Luz Omaira Ospina Correa, de 52,… pic.twitter.com/UWtyKLBlI5 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 11, 2024

De inmediato los usuarios se pronunciaron sobre este caso diciendo que: “Mató los papás. Esperemos que ahora no le den casa por cárcel”, “La silla eléctrica le queda chiquita a ese GHP”, “Seguro que esos señores se malgastaron toda la vida criando a ese sujeto pensando que los iba a cuidar de viejos cómo la mayoría piensan al tener hijos. Eso es una lotería y lo mejor es no jugarla y gastar la vida en uno mismo. La mejor opción es no tener hijos”, “Cuando salga la orden de captura ya está en Europa” y “Y así siguen hablando de dosis personal, de dosis recreativa que son enfermos y cuánta majadería se les ocurre para continuar con el problema”.