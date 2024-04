Aida Victoria Merlano vendió su casa en Medellín y salió del país, ¿estaría huyendo de las autoridades?

A través de las redes sociales se conoció que Aida Victoria Merlano vendió su casa en Medellín, la cual tenía hasta cancha sintética de fútbol, fue justamente su pareja, el creador de contenido Luis Villa conocido como Westcol, quien aseguró que el cantante Blessd fue el que le quedó con la propiedad, ubicada en la Loma del Escobero.

En uno de los streaming realizado por Westcol, pareja actual de Aida Victoria Merlano, el creador de contenido aseguró que en un día hicieron el trasteo y que todas las cosas de Merlano están en su casa.

Como es conocido, Aida Victoria Merlano se encuentra en un proceso judicial en el que ya está a puertas de conocerse la decisión final de la Corte Suprema de Justicia, con la que se determina si es o no culpable del delito de instrumentalización de menores de edad cuando estuvo presente el día que mamá, la exsenadora Aida Merlano, se escapó.

Durante mucho tiempo Aida Victoria había contemplado la posibilidad de tener que pagar varios años de privación de la libertad, pero no en la cárcel, sino con una medida de casa por cárcel o domiciliaria. Sin embargo, una apelación de la Fiscalía llevó el caso al Tribunal Superior de Bogotá, que analizó el caso y llegó a la conclusión de aumentarle la pena a 13 años de cárcel sin derecho al beneficio de domiciliaria.

Pocas semanas después de esta decisión, se conoció que Aida Victoria Merlano vendió su casa, la que se presumía había comprado pensando en la posibilidad de vivir allí si era condenada y tenía el beneficio de domiciliaria.

Westcol dijo en uno de sus streaming que: “vamos a buscar una casa para ti y mientras métete en mi casa mientras tanto. Al otro día ya estábamos haciendo el trasteo. Papi, eso fue instantáneo. Ustedes no se dieron ni cuenta, en este momento todo lo de Aida ya está para la nueva casa. Va a vivir en otra casa, más cerquita, más central, porque esa estaba lejos”.

Según el streamer Aida estaba pagando 25 millones de pesos mensuales por la casa que valdría cerca de 1 millón y medio de dólares.

El cantante Blessd escribió un sentido mensaje acompañado de las fotografías de la propiedad: “A lo largo de mi vida me he enfrentado con adversidades desde que nací y siempre con Dios de la mano he sabido salir de ellas, nunca nadie me regaló nada, nunca le envidié a nadie y sobre todo nunca dejé que me menos preciaran porque sabía que mi suerte algún día iba a cambiar y desde que empecé a cantar empezó a cambiar mi parcero… gracias Dios mío por todo lo que me da, ahora estamos en otros niveles, el del pelito morado”.