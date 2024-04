Descubren a Indígena que le alquiló bebé a venezolanos para que pidieran plata en El Poblado

A través de las redes sociales se conoció el momento en el que uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia adelantan un proceso de restitución de derechos de un bebé indígena que sería víctima de alquiler por parte de su madre, quien presuntamente se lo estaría entregando a cambio de dinero a venezolanos para que pidieran limosna en El Poblado de Medellín.

De acuerdo con la información que se conoce de manera preliminar, la mujer indígena le estaría alquilando su bebé a los venezolanos que están en el sector para que pidieran limosna en los alrededores del Parque El Poblado.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp

Recomendados

Mujer indígena es sorprendida cuando alquilaba su bebé a venezolanos

El video se conoció a través de la cuenta de Denuncias Antioquia, en donde se indicó que la bebé indígena entró en un proceso de restitución de derechos adelantado por los uniformados de la Policía de infancia y adolescencia en Medellín.

Este sábado, 6 de abril, informó que “En este momento Policía de infancia y adolescencia, proceden a quitar un bebé a indígena que lo había alquilado a venezolanos para que pidieran dinero. Sucedió en la 10 a la entrada del Parque Lleras”.

#Medellín/ En este momento policia de infancia y adolescencia, proceden a quitar un bebe a indígena que lo había alquilado a venezolanos para que pidieran dinero. Sucedio en la 10 a la entrada del parque lleras. pic.twitter.com/OgsD0eBMzE — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 6, 2024

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar y dijeron que: “Ojalá se los quiten a todas las indígenas que ponen los niños a bailar por monedas. Ojalá se devuelvan todos los indígenas para sus resguardos, en lugar de venir a exponer los niños a los peligros de una ciudad que no es para todo el mundo”, “Que bien ojalá que se haga cargo de él el ICBF y lo que se no devuelvan a los explotadores” y “Será posible que se pueden llevar todos esos niños de los indígenas por favor? Es muy triste que tengan esos niños todo el día al sol y lluvia para solo pedir plata! Porque ni siquiera hacen el intento de trabajar! Solo quieren vivir del pesar de la gente y los turistas”.