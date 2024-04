“¿Y si pones una foto real?”: Le dicen a Esteban Restrepo por usar foto de IA para criticar el Parque Lleras

A través de su cuenta de X antes Twitter, Esteban Restrepo, exsecretario de gobierno de Medellín y excandidato a la Gobernación de Antioquia por el partido Independientes de Daniel Quintero Calle, publicó un mensaje para referirse a la situación del Parque Lleras, pero que utilizó una foto creada con inteligencia artificial, IA.

En el mensaje señaló que Federico Gutiérrez “odia al Lleras”, se refirió a cómo habían recibido el parque, lo que sucedió durante la pandemia y las acciones que adelantaron para poder intervenirlo. Hasta ahí no hay mayor novedad entendiendo que es la oposición; sin embargo, lo que generó una ola de reacciones fue que no utilizara una foto real, sino que utilizara una foto creada con inteligencia artificial.

“Fico odia al Lleras: cuando iniciamos el gobierno anterior el Lleras estaba destruido, luego llegó la pandemia y profundizó aún más los problemas. Decidimos liderar junto con los comerciantes el abrazo al Lleras. Se invirtieron 13.000 millones en infraestructura para renovar el Parque, se realizó un decreto para extender horarios a todos los comerciantes, incluso por temporadas hasta las 6am, se realizó un decreto para que el Lleras, Provenza, Manila y Astorga pudieran funcionar como un centro comercial a cielo abierto, se peatonalizaron varias calles y de manera conjunta con los empresarios se dio inicio a una coadmnistración”, dice la primera parte del mensaje.

Siguió diciendo que “se realizaron filtros de seguridad estrictos para prevenir la trata de personas y la explotación sexual infantil y se decretó toque de queda para menores de edad, sin embargo el actual gobierno desmanteló todo este avance que se hizo en el territorio. Hoy tenemos un problema de tamaño mayúsculo, una Alcaldía que deja volar pedofilos mientras le cierra negocios que trabajan honradamente”.

Fico odia al Lleras: cuando iniciamos el gobierno anterior el Lleras estaba destruido, luego llegó la pandemia y profundizó aún más los problemas. Decidimos liderar junto con los comerciantes el abrazo al Lleras. se invirtieron 13.000 millones en infraestructura para renovar el… pic.twitter.com/BRzn4lajDB — Esteban Restrepo (@estebanrestre) April 4, 2024

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Muy bonito y todo pero, ¿por qué usaste una imagen con inteligencia artificial? ¿No hay acaso fotos buenas del Lleras?”, “Las vallas al parecer no servían de nada!”, “Si si, la culpa es de Fico, de la pandemia, de todo el mundo menos de ustedes”, “y si pones una foto real en lugar de una hecha con IA???”, “Que tal si consigue una imagen del lleras primero que todo… estos manes no le pegan a una, con razon se inmolaron en las elecciones” y “Habla del Lleras y lo representa con una imagen de una calle que no existe en el sector y creada con IA. Esta gente en vez de aclarar, oscurece”.