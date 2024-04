Arranca el racionamiento de agua en Medellín por cuenta del fenómeno del Niño

Debido a la escases de lluvias por cuenta de fenómeno del Niño se ha impactado las fuentes menores y la disponibilidad en los embalses de aguas, por esta razón EPM anunció que para poder continuar prestando el servicio de agua es necesario iniciar con el racionamiento en Medellín y municipios de norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con Empresas Públicas de Medellín, con estas medidas “solamente alrededor del 4 %, de los más de 1.400.000 usuarios del sistema de acueducto de EPM, tenga interrupciones de acueducto asociadas a los efectos del fenómeno del Niño”.

Racionamiento de agua en Medellín

La empresa indicó que para este lunes 1 de abril el porcentaje de capacidad de almacenamiento, la cantidad de agua que está disponible, en los embalses que suministran el agua para potabilizar en las plantas de EPM se encuentran así: La Fe 61,69 %, Piedras Blancas 31,20 % y Riogrande II 31,57 %.

“En la semana comprendida entre el lunes 1 de abril y el domingo 7 de abril se realizarán interrupciones programadas del servicio de acueducto, por efectos del fenómeno del Niño, en estos sectores del municipio de Barbosa y en el centro-oriente del Distrito de Medellín”, anunció la empresa.

En Barbosa habrá racionamiento cada día entre la 1:00 p.m. hasta las 2:00 a.m. En Medellín será martes y jueves en el mismo horario en: calle 68 hasta calle 72 entre carrera 25 y carrera 28. De calle 72 hasta calle 81 entre carrera 24 y carrera 30. De calle 81 hasta calle 85A entre carrera 24 y carrera 25C. De calle 85B hasta calle 99A entre carrera 22AA y carrera 31BA. De calle 99A hasta calle 107ED entre carrera 21B y carrera 28B.

Lunes, miércoles y sábado entre la 1:00 p.m. hasta las 2:00 a.m. en: calle 63 hasta calle 66 entre carrera 34 y carrera 45C. De calle 66 hasta calle 66E entre carrera 38 y carrera 43. De calle 67 hasta calle 72 entre carrera 38 y carrera 44A. De calle 76 hasta calle 78 entre carrera 41 y carrera 44A. De calle 78 hasta calle 85 De 1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente De 1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente De 1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente entre carrera 41 y carrera 42A. De calle 85 hasta calle 87 entre carrera 42 y carrera 44.

Viernes y domingo la 1:00 p.m. hasta las 2:00 a.m. en: calle 66D hasta calle 66FA entre carrera 36 y carrera 37. De calle 66FA hasta calle 68 entre carrera 34A y carrera 36A. De calle 68 hasta calle 72 entre carrera 29 y carrera 38. De calle 72 hasta calle 81 entre carrera 30 y carrera 38. De calle 81 hasta calle 82A entre carrera 32 y carrera 38A. De calle 82B hasta calle 84 entre carrera 36 y carrera 37. De calle 84 hasta calle 86B entre carrera De 1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente De 1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente 32 y carrera 36. De calle 86B hasta calle 91B entre carrera 34 y carrera 36. De calle 91A hasta calle 93A entre carrera 36 y carrera 34A.

Recomendaciones para el consumo responsable de agua