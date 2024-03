Momento exacto en el que vehículo de valores atropella a un agente de tránsito

A través de las redes sociales se conoció el momento exacto en el que un vehículo de valores atropelló aun agente de tránsito mientras se encontraba realizando un procedimiento en un choque. El hecho se registró en El Poblado de Medellín. El agente fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

En las imágenes se observa el instante en el que en un cruce el vehículo de valores debe hacer un giro a la izquierda y, al parecer, no vio a los agentes de tránsito que estaban en la mitad de la calle en un procedimiento.

Vehículo de valores atropelló a agente de tránsito

“En horas de la mañana en la calle 5 sur con carrera 43A, al lado del hotel Poblado Plaza, vehículo de valores atropella a un agente de tránsito, mientras este atendía un incidente de tránsito, fue trasladado a la Clínica rosario tesoro. El agente Presenta... Trauma Tejido Blando Brazo - Pierna - Cadera lado Izquierdo”, indico Denuncias Antioquia a través de su cuenta de X antes Twitter.

#Medellín/ en horas de la mañana en la calle 5 sur con carrera 43A, al lado del hotel poblado plaza, vehículo de valores atropella a un agente de tránsito, mientras este atendía un incidente de tránsito, fue trasladado a la Clínica rosario tesoro.



El agente Presenta... Trauma… pic.twitter.com/A1giowTCGx — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 27, 2024

Los usuarios de internet se pronunciaron ante el hecho diciendo que: “Antes y no les pasa nada al momento de hacer los procedimientos son muy imprudentes”, “Están parados a la mitad de la calle distraídos, no hay señalización, no están haciendo control del flujo de vehículos, no están prestando atención a la vía y el semáforo esta en verde, no se crean inmortales por favor”, “Y el del carro de valores iba mirando el celular o que? Es que aquí la gente no ve por donde conduce o que hay alrededor como matar a alguien en accidente de tránsito eso es como pisar hormigas” y “Y ahora dirán que es culpa del conductor del carro de valores, los agentes de tránsito también son ACTORES VIAL @sttmed y deben tener precaución”.