Daniel Quintero se toma la vocería de todos los donantes a la ‘Vaca’ para exigir que el dinero no sea para sobrecostos

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, luego de donar 1 millón de pesos a la ‘Vaca’ por las vías 4G en Antioquia, se tomó la vocería por todos los donantes para exigirle a la Gobernación que los dineros recaudados no sean para pagar irregularidades o sobrecostos de la obra, en particular, en la parte que le tocaba al departamento.

Quintero publicó a través de sus redes sociales el comprobante de la donación de 1 millón de pesos para la ‘Vaca’, la cual hizo y que acompañó con varias condiciones como: “que no tenga peajes. Que pongan más plata quienes tengan más de 1000 hectáreas y se les va a valorizar la tierra al doble o triple. (Los Uribe, los Cossio, los Ramos) Que no se roben la plata”.

A través de su cuenta de X o Twitter, el exalcalde se pronunció para decir que en nombre de todos los donantes, que hasta la fecha son más de 5000 personas, exigía que el dinero donado no sea para cubrir los 756.000 millones que serían de sobrecosto.

“En nombre mío, y de todos los donantes de la Vaca, exijo que los recursos no sean utilizados para pagar las irregularidades y sobrecostos detectados en el Tunel del Toyo — 765 mil millones de sobrecostos en la parte construida por la Gobernación de Antioquia”, escribió el exalcalde.

Las reacciones no se hicieron esperar: “En nombre del Clan del Golfo también?”, “Miren quien viene a pedir trasparencia! Definitivamente hay gente q no tienen vergüenza! O será sentido común?”, “Parce ya deje tanto escandalo... esta no es la forma de hacer campaña ridículo”, “Usted por qué se toma atribuciones en nombre de los donantes? Usted que es la vergüenza de la región!” y “Este personaje donó un millón de pesos y se cree dueño de la vaca y con exigencias, señor gobernador @AndresJRendonC devuelvale la plata a este filipichin a ver si se calla la bocota esa que tiene”.