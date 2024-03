‘WestCol’ denunció que un retén de militares estuvo a las afueras de la casa Aida Victoria Merlano, en Medellín. La denuncia pasó desapercibida tras la noticia del aumento de la condena de la Influencer a trece años. El creador de contenido informó que presuntamente después de que Aida le leyeron la condena que enfrentaba, el pasado jueves 21 de marzo tras bajar de su casa ubicada en zona montañosa de Medellín a las 11 p.m., Wescol habría grabado la presencia de un retén militar en la zona y lo más extraño, según informó es que las placas de los carros pertenecían a vehículos de la costa Caribe y Santa Marta.

“Yo les comento algo qué pasó y me importa comentarlo, porque es real. Yo aquí no voy a mentir”, dice ‘WestCol’ mientras señala a alguien que no se ve en cámara y que le dice que no comente nada.

Y añadió que “yo lo voy a decir porque a mí nunca me ha dado miedo decir las cosas y es verdad y a mí no me da miedo decir las cosas brother. No es presuntamente, es verdad papi y menos mal se grabó. Es algo muy extraño”.

El creador de contenido le pareció sospechoso que se presentara un retén en la zona. “Al momento de salir de la casa de Aida, tarde en la noche, yo bajé por la loma de los Escoberos, por la loma, por la que se baja de la casa de Aida. Yo bajando, ustedes saben que ando en varias camionetas con mis socios y bajando por una vía, por la que nosotros hemos subido diez veces al día y cómo es que justo allí hay un retén de militares y más arriba había también policías”.

WestCol' denunció que retén de militares estuvo a las afueras de la casa Aida Victoria Merlano, en Medellín

Los identificó como uniformados de la costa Caribe. “Y justo en la vía hay un retén de militares costeños. Allí en la placa de los carros decía Santa Marta y nosotros las cogimos todas”.

También comentó que Aida Victoria se comunicó con su mamá, la exsenadora Aida Merlano, quien le hizo varias recomendaciones. “Ese no es el problema, yo estando allí con Aida, la mamá la llamó y le dice “es mejor que te quedes en tu casa, por si las moscas”: yo tengo miedo y cómo no voy a tener miedo. Yo siento que eso va más allá de la ley y hay alguien allí metiendo fuego, hablando claro y yo lo digo aquí públicamente para que la gente sepa que si pasa algo, que investiguen de la manera que hay que investigar”.

‘WestCol’ preocupado por la situación de Aida Victoria Merlano pidió que los hechos quedaran registrados. “Toca cuidar a Aida cómo sea brother y la gente tiene que meter presión públicamente porque eso ya es raro ¿qué hace un retén de militares de Santa Marta en la Loma del Escobero? Eso no tiene sentido. Se los juro que allí no hay retenes”, concluyó.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre el caso. La denuncia puede verse en el minuto 14 en este video: