Motocarro se llevó por delante a los agentes de tránsito que lo querían detener

En las últimas horas, en la comuna 13 de Medellín, el conductor de un motocarro se llevó por delante a varios agentes de tránsito cuando lo querían detener. El sujeto puso en riesgo la integridad de los uniformados y de varios de los vecinos del barrio Juan XXIII.

En las imágenes que se conocieron a través de las redes sociales, se observa al sujeto que conduce el motocarro y que omite el llamado de los agentes de tránsito de detenerse en el puesto de control.

En el video que circula en las redes sociales se observa a tres agentes de tránsito y a un civil que forcejean con el hombre para intentar que se detenga. Pero este hace caso omiso, forcejea con mayor fuerza y logra escaparse del sitio.

Según conoció El Colombiano, la Secretaría de Movilidad indicó que las imágenes corresponden al momento en el que los agentes de tránsito interceptaron al conductor luego de haber arrollado a otro uniformado y decidiera huir.

“Se presenta incidente en la calle 44 con carrera 64 con motocarro que atropella un agente de movilidad y emprende la huida. Personal de movilidad y policía realizan persecución y búsqueda del vehículo y es interceptado en la carrera 99 con calle 48DD, sector de Juan XXIII”, dice el informe de la secretaría.

Además, informaron que el sujeto durante la huida golpeó varios vehículos en el sector de la calle 50 con la carrera 65.

Finalmente, el sujeto fue interceptado por las autoridades y retenido el vehículo. En el incidente una mujer resultó lesionada, quien fue “retirada del sitio antes de ser atendida por algún organismo de socorro de la ciudad y queda a la espera de reporte de centro asistencial”.

#Medellín/ Se presenta Incidente en la Cll 44 Cra 64 con moto carro que atropella un agente de movilidad y emprende la huida personal de movilidad y policía realizan persecución y búsqueda del vehículo y es interceptado en la cra 99 Cll 48DD sector de Juan XXIII en el camino… pic.twitter.com/tqOvDii1Bt — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 13, 2024

Los usuarios de internet se pronunciaron ante las imágenes: “Por que ese nivel de agresión de los agentes de tránsito?? Tan solo deben denunciar las placas y alguien más lo agarra más aún cuando la ciudad tiene un sistema de identificación automática”, “La más fácil, es que los agentes hagan un comparendo con la placa, y conductor evadido. NO que se pongan mano a mano con nadie. A ellos a veces se les olvida que son agentes de transito y NO policías” y “Medellín está llena de este tipo de gamines que no respetan a nadie, yo no sé de que es de lo que nos debemos sentir “orgullosos”.