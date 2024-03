Cuatro estaciones del Metro de Medellín están sin operación por persona que se lanzó a la vía

El servicio del Metro de Medellín informó que sobre la 1:27 de la tarde de este sábado, 9 de marzo, se debió cerrar la operación de las estaciones San Antonio, Alpujarra, Exposiciones e Industriales, debido a que una persona se lanzó a la vía. Por el momento el sistema solo tiene operación en la línea A entre Niquía y Parque Berrío, y otro tramo entre Poblado y La Estrella.

🟡(1:27 p. m.) Por incidente con persona en la vía, la línea A presta servicio entre Niquía - Parque Berrío y Poblado - La Estrella.



Estaciones fuera de servicio:



❌ San Antonio.

❌ Alpujarra.

❌ Exposiciones.

❌ Industriales. pic.twitter.com/nxSdLQymds — Metro de Medellín 💚 #CulturaMetroSoyYo (@metrodemedellin) March 9, 2024

Ante los suicidios que se han registrado en el país, el Ministerio de Salud indicó que existen líneas de atención telefónica para la prevención.

Es importante que sepa que en algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla., pero no olvide que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Tenga en cuenta que si siente ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutó, alteraciones del sueño o del apetito, es necesario que consulte sus síntomas con su médico o con un psicólogo.

Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza y enojo, entre otras emociones, y hacen creer que no se puede volver a ser feliz. Busque ayuda para afrontar esta situación transitoria que sí se puede superar por más difícil que parezca.

Además, hablar sobre lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas: exteriorizar lo que sentimos nos hace sentir mejor.

¿Cómo evitar un intento de suicidio?

Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda, algunas se encuentran en nuestro círculo cercano, pero otras están disponibles a cualquier ciudadano.

Entre el primer grupo podemos encontrar apoyo en los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza. En el segundo incluimos a las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), centros de escucha, zonas de orientación escolar y universitaria, y a los líderes espirituales, entre otras alternativas.

Signos de alarma de conducta suicida:

Esté atento si observa alguno de los siguientes comportamientos en una persona.